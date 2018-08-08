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Ливия попросила вмешательства России
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Россия должна помочь в решении кризиса в Ливии, заявил генерал аль-Мисмари 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Разрешение ливийского кризиса требует вмешательства со стороны РФ и лично президента России Владимира Путина, об этом в интервью РИА Новости заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) бригадный генерал Ахмед аль-Мисмари.
"Ливийская проблема также нуждается во вмешательстве со стороны России и лично президента Путина, удалении зарубежных игроков с ливийской арены. Например, Турции, Катара, непосредственно — Италии. Российская дипломатия должна играть здесь важную роль", — заявил аль-Мисмари.
Командование ЛНА имеет регулярные контакты с МИД и Минобороны России. Маршал Халифа Хафтар неоднократно за последние несколько лет посещал Москву для встреч с главами российского МИД и Минобороны, а также секретарем Совбеза.
Ранее представители ЛНА и заседающего на востоке страны парламента неоднократно обвиняли Катар, Турцию и Судан в содействии экстремистам на территории Ливии. Италию, которая сотрудничает с правительством Фаеза ас-Сарраджа в Триполи, власти на востоке Ливии обвинили в препятствовании в проведении выборов.
В Ливии сейчас царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем. Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.
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