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Помпео призвал Киев выполнять требования МВФ
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Порошенко и Помпео по телефону обсудили двусторонние вопросы 

ТАСС 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко и глава Госдепартамента Майкл Помпео в ходе телефонного разговора обсудили двусторонние отношения. Об этом говорится в опубликованном во вторник пресс-релизе Госдепартамента.
В заявлении отмечается, что Помпео "приветствовал принятие на Украине нового законодательства по борьбе с коррупцией и закона о национальной безопасности Украины, а также призвал выполнить требования МВФ".
Помпео также вновь подтвердил поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.
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