Над Терезой Мэй навис Brexit

Новость о том, что власти Великобритании якобы готовят запрос на экстрадицию из России «подозреваемых» по так называемому «делу Скрипалей», сложно поддаётся объективной оценке. Отсутствие какой-либо конкретики в очередной раз наводит на мысль, что таким образом Лондон пытается по максимуму «выжать» нужный медиаэффект из уже подзабытой, но всё ещё не расследованной должным образом человеческой трагедии.

Стремление правительства Терезы Мэй отвлечь внимание публики более чем понятно — в сложившейся непростой для её партии и для неё лично ситуации с забуксовавшим процессом согласования условий выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit) переключить новостную повестку на громкое дело очень даже выгодно. Только вот самой премьер-министру такие трюки вряд ли принесут конкретную пользу. Эксперты всерьёз говорят о том, что премьерское кресло под ней зашаталось.

Brexit — сплошная неопределённость

Несмотря на то что политические силы в Великобритании сумели выработать общий подход Лондона к юридическому оформлению выхода из Евросоюза, окончательной уверенности в том, как в итоге будет протекать этот процесс, по-прежнему нет. Слишком уж много неизвестных пока сохраняется в этом уравнении.

Сергей Большаков: После долгих переговоров удалось достичь компромисса внутри Великобритании по поводу того, какой вариант Brexit выбрать: «мягкий» с сохранением взаимных обязательств ЕС и Великобритании в области торговли, движения капиталов, миграционном вопросе или «жёсткий», то есть полноценный разрыв острова с материком, предусматривающий максимальную самостоятельность. Тут же появилась ещё одна проблема, считает профессор Дипломатической академии МИД России Брюссель не горит желанием реализовывать предложенную Мэй схему выхода, что называется, «малой кровью» — с сохранением всех тарифных льгот, зоны свободной торговли, и при этом ещё с выплатой минимальных «отступных».

В такой неоднозначной ситуации британской элите было бы полезно обрести опору внутри страны, выразить позиции большинства своих граждан. Это, наверняка, придало бы уверенности Терезе Мэй, позволило бы ей действовать решительнее в переговорах с Брюсселем. Но вот беда — в британском обществе также нет единства по Brexit. Причём не только по тому, каким он должен быть — «мягким» или «жёстким», но и нужен ли он вообще.

Брюссель не горит желанием реализовывать предложенную Мэй схему выхода, что называется, «малой кровью».

Игорь Ковалев. «Многие в Великобритании начинают понимать, к каким проблемам и убыткам приведёт выход из ЕС, особенно так называемый жёсткий вариант. Поэтому сторонников радикальной схемы Brexit становится меньше. Более того, много таких, кто в принципе уверен — им не по пути с континентальной Европой, а вот кто-то уже с калькулятором просчитывает конкретные риски от ограничения движения рабочей силы и капитала», — пояснил « Парламентской газете » первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ

Когда иссякнет терпение однопартийцев

Подрывающим и без того не отличающиеся прочностью позиции Терезы Мэй внутри страны фактором является и то, что от неё отвернулись многие соратники по партии, так и не уяснившие смысла манёвра премьера — от сторонницы «жёсткого» варианта Brexit к политику, склоняющемуся к «мягкому» сценарию.

Тереза Мэй в сложившейся ситуации вынуждена выступать в роли балансира, примиряя сторонников «жёсткого» и «мягкого» вариантов Brexit, отмечает Игорь Ковалёв. По его мнению, важным свидетельством дрейфа премьера в сторону более «мягкого» варианта, с сохранением членства Великобритании в Таможенном союзе и других привилегий, стали отставки глав Foreign Office Бориса Джонсона и министра по вопросам выхода из Европейского союза Дэвида Дэвидса.

«Этот шаг настроил многих против неё. И позиции её, очевидно, пошатнулись», — отметил эксперт.

В такой обстановке вероятность отставки действующей главы кабинета становится выше обычного, уверен Сергей Большаков. Времени на то, чтобы утрясти все нюансы Brexit остаётся мало, Мэй не справляется, и есть сомнения в том, что ей удастся удержаться на посту до марта 2019 года, то есть до момента, обозначенного в плане как выход Великобритании из Евросоюза.

«Тем более что несомненным признаком надвигающихся проблем для политика является активный пиар кандидата на его место, а в отношении Терезы Мэй такое уже наблюдается», — обратил внимание собеседник «Парламентской газеты».