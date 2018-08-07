Мать Скрипаля решила посетить Великобританию

Виктория Скрипаль сообщила о намерении матери экс-полковника ГРУ посетить Великобританию

"Решили подавать документы от имени бабушки, я как сопровождающий. Но мне, скорее всего в очередной раз откажут", — сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что 11 августа встретится с адвокатом и обсудит подготовку документов для подачи на визу. По словам Виктории, 90-летняя Елена Скрипаль надеется, что ей разрешат увидеть сына. "Я надеюсь, они проявят милосердие, лояльность", — добавила Скрипаль.

Власти Великобритании весной неоднократно отказывали Виктории в выдаче въездной визы, которая была ей необходима для посещения пострадавших в английском Солсбери родственников.