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Мать Скрипаля решила посетить Великобританию
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Виктория Скрипаль сообщила о намерении матери экс-полковника ГРУ посетить Великобританию 

ТАСС 5 часов назад
Фото: Reuters
Проживающая в Ярославле мать бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Елена Скрипаль планирует посетить Великобританию для встречи с сыном. Об этом ТАСС сообщила племянница Скрипаля Виктория.
"Решили подавать документы от имени бабушки, я как сопровождающий. Но мне, скорее всего в очередной раз откажут", — сказала собеседница агентства.
Она также добавила, что 11 августа встретится с адвокатом и обсудит подготовку документов для подачи на визу. По словам Виктории, 90-летняя Елена Скрипаль надеется, что ей разрешат увидеть сына. "Я надеюсь, они проявят милосердие, лояльность", — добавила Скрипаль.
Власти Великобритании весной неоднократно отказывали Виктории в выдаче въездной визы, которая была ей необходима для посещения пострадавших в английском Солсбери родственников.
4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество под названием "Новичок" якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинив Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет.
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