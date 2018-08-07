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Украинские силовики убили трех военных медиков ДНР
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Под обстрелом украинских силовиков погибли три военных медика ДНР 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики убили троих сотрудников медслужбы ВС ДНР, когда они помогали гражданскому населению.
Глава пресс-службы оперативного командования Республики Даниил Безсонов сообщил, что ночью на пульт дежурного скорой помощи ДНР поступил звонок от жительницы населенного пункта Набережное с жалобой на плохое самочувствие с просьбой оказания медицинской помощи.
«Ввиду отсутствия возможности работникам гражданской медицины проехать ночью в прифронтовой район, заявка была переадресована медикам одного из наших соединений на Донецком направлении», — сказал Безсонов, передает ДАН.
Он пояснил, что к пациенту отправили «Урал» с водителем и двумя медработниками-женщинами. По его словам, на машине были знаки отличия санитарного автомобиля. «Кроме этого он двигался не скрываясь, с включенными проблесковыми маячками и приборами освещения», — отметили в пресс-службе.
На подъезде к Набережному с позиций 93-й бригады ВСУ по санитарному автомобилю выстрелили противотанковой управляемой ракетой. Все трое человек в машине погибли.
Кроме того, руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов сообщил, что ВСУ вечером во вторник обстреляла из минометов село на юге ДНР.
«Сегодня в 19.00 украинские подразделения открыли минометный огонь по Саханке», — сказал он.
По его словам, огонь велся из подконтрольного ВСУ села Лебединского. По Саханке выпустили 16 мин калибром 120 мм.
Ситуация на юге Донбасса в последние дни обострилась. В понедельник украинские силовики увидели увеличение военной техники в Донбассе. Также в этот день сообщалось, что при обстреле со стороны ВСУ получил ранение мирный житель села Набережное.
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