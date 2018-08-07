Украинские силовики убили трех военных медиков ДНР

Под обстрелом украинских силовиков погибли три военных медика ДНР

Украинские силовики убили троих сотрудников медслужбы ВС ДНР, когда они помогали гражданскому населению.

Глава пресс-службы оперативного командования Республики Даниил Безсонов сообщил, что ночью на пульт дежурного скорой помощи ДНР поступил звонок от жительницы населенного пункта Набережное с жалобой на плохое самочувствие с просьбой оказания медицинской помощи.

«Ввиду отсутствия возможности работникам гражданской медицины проехать ночью в прифронтовой район, заявка была переадресована медикам одного из наших соединений на Донецком направлении», — сказал Безсонов, передает ДАН.

Он пояснил, что к пациенту отправили «Урал» с водителем и двумя медработниками-женщинами. По его словам, на машине были знаки отличия санитарного автомобиля. «Кроме этого он двигался не скрываясь, с включенными проблесковыми маячками и приборами освещения», — отметили в пресс-службе.

На подъезде к Набережному с позиций 93-й бригады ВСУ по санитарному автомобилю выстрелили противотанковой управляемой ракетой. Все трое человек в машине погибли.

Кроме того, руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов сообщил, что ВСУ вечером во вторник обстреляла из минометов село на юге ДНР.

«Сегодня в 19.00 украинские подразделения открыли минометный огонь по Саханке», — сказал он.

По его словам, огонь велся из подконтрольного ВСУ села Лебединского. По Саханке выпустили 16 мин калибром 120 мм.

Ситуация на юге Донбасса в последние дни обострилась. В понедельник украинские силовики увидели увеличение военной техники в Донбассе. Также в этот день сообщалось, что при обстреле со стороны ВСУ получил ранение мирный житель села Набережное.