Советники Трампа попросили его придержать язык

Президента США Дональда Трмпа попросили не публиковать в своем Twitter заявления по поводу встречи его сына с российским адвокатом в Trump Tower в 2016 году. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Предостережение было сделано ближайшими советниками американского лидера и некими русскими, сообщает телеканал.

По их словам, подобные посты дают пищу для размышлений и дискуссий, даже несмотря на то, что приближенные Трампа не верят в какое бы то ни было развитие темы.

Ранее в Twitter хозяин Белого дома высказался о встрече своего сына Дональда Трмпа-младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

«Это была встреча, устроенная ради получения информации о моем политическом оппоненте, абсолютно законная и нормальная для политики практика, которая ни к чему не привела», — написал он.

До этого президент утверждал, что целью встречи было обсуждение усыновления российских детей американскими семьями.

О встрече Весельницкой и Трампа-младшего, предположительно, с целью получения компромата на Хиллари Клинтон стало известно 10 июля 2017 года. Утверждалось, что она прошла в 2016 году, спустя две недели после выдвижения Трампа-старшего на выборы.