Киев объяснил позицию по железнодорожному сообщению с РФ

Украинский министр объяснил позицию Киева по железнодорожному сообщению с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в ведомстве предлагают прекратить пассажирские железнодорожные перевозки с Россией , но не грузовые. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Мы подготовили ряд контрмер относительно того, что происходит со стороны Российской Федерации на наших оккупированных территориях и в Азовском море. В этот комплекс мероприятий входит и прекращение железнодорожного сообщения с Россией», — сказал он.

По его словам, этот вопрос поднимался в ходе межведомственных рабочих встреч в Министерстве инфраструктуры.

Также он заявил, что в ведомстве намерены вынести этот вопрос на обсуждение в правительстве или СНБО, чтобы решение «было принято уже на государственном уровне».

При этом Омелян подчеркнул, что «на этом этапе» речь идёт о «регулярном железнодорожном пассажирском сообщении».

«По грузовому сообщению проблема не только в том, что «Укрзализныця» потеряет существенные поступления в её бюджет, но и с международным законодательством, в частности с теми обязательствами, которые Украина взяла на себя в рамках ВТО», — заявил Омелян.

Ранее Омелян заявил, что на Украине рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией.