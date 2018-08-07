Киев объяснил позицию по железнодорожному сообщению с РФ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что в ведомстве предлагают прекратить пассажирские железнодорожные перевозки с Россией, но не грузовые. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Мы подготовили ряд контрмер относительно того, что происходит со стороны Российской Федерации на наших оккупированных территориях и в Азовском море. В этот комплекс мероприятий входит и прекращение железнодорожного сообщения с Россией», — сказал он.
По его словам, этот вопрос поднимался в ходе межведомственных рабочих встреч в Министерстве инфраструктуры.
Также он заявил, что в ведомстве намерены вынести этот вопрос на обсуждение в правительстве или СНБО, чтобы решение «было принято уже на государственном уровне».
При этом Омелян подчеркнул, что «на этом этапе» речь идёт о «регулярном железнодорожном пассажирском сообщении».
«По грузовому сообщению проблема не только в том, что «Укрзализныця» потеряет существенные поступления в её бюджет, но и с международным законодательством, в частности с теми обязательствами, которые Украина взяла на себя в рамках ВТО», — заявил Омелян.
Ранее Омелян заявил, что на Украине рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией.