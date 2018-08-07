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Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году
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Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году 

Рамблер 25 минут назад
США, Канада, Великобритания, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Швеция обвинили Россию во вторжении в Грузию в 2008 году. Совместное заявление стран опубликовано на сайте американского посольства в Грузии.
В документе отмечается, что страны спустя десять лет обеспокоены "продолжающейся оккупацией грузинских территорий". Представители западного мира призвали Россию отменить свое решение по признанию независимости Абхазии и Южной Осетии и прийти к мирному урегулированию конфликта на основе резолюции ООН, Хельсинкской декларации и норм и принципов международного права. Помимо этого, Россию призывают "вывести свои силы с оккупированных территорий Грузии".
>> Президент Грузии назвал виновного в конфликте 2008 года
Напомним, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были выбиты из него российской армией.
Дмитрий Медведев, который занимал в то время пост президента РФ, заявил в интервью "Коммерсанту", что принял решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии в целях сохранения мира и стабильности в Закавказье.
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