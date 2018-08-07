Запад обвинил Россию во вторжении в Грузию в 2008 году

США, Канада, Великобритания, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Швеция обвинили Россию во вторжении в Грузию в 2008 году. Совместное заявление стран опубликовано на сайте американского посольства в Грузии.

В документе отмечается, что страны спустя десять лет обеспокоены "продолжающейся оккупацией грузинских территорий". Представители западного мира призвали Россию отменить свое решение по признанию независимости Абхазии Южной Осетии и прийти к мирному урегулированию конфликта на основе резолюции ООН , Хельсинкской декларации и норм и принципов международного права. Помимо этого, Россию призывают "вывести свои силы с оккупированных территорий Грузии".

Напомним, в ночь с 7 на 8 августа 2008 года Грузия обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были выбиты из него российской армией.