Россию назвали угрозой всему миру

По словам чиновника, три года назад в Лондоне считали Россию «нарождающейся угрозой», но не знали, как будут развиваться события.

«Думаю, опыт, который мир приобрел с 2015 года, совершенно ясно показывает, что речь идет об угрозе не только Великобритании, не только континентальной Европе, но и многим странам», — заявил он на семинаре в Атлантическом совете в Вашингтоне.

Министр рассказал, что сейчас в мире все больше видна конкуренция между странами, внимание на себя обращают также «спонсирующий террористов Иран , обладающая ядерными вооружениями Северную Корею ». В то время Лондон «не забывает о растущем Китае , все более агрессивной России, использующей все вооружения, имеющиеся в ее распоряжении, для продвижения своих интересов», добавил он. Уильямсон считает, что поведение России — злонамеренное, и Москва использует тайные операции и политические диверсии.

Он также вновь косвенно обвинил российскую сторону в применении нервно-паралитического вещества на территории Великобритании.

«Угрозы становятся более разнообразными, государства принимают тактику действий террористов, а террористы получают все более современные вооружения, в том числе в киберпространстве. Все это размывает границу между миром и конфликтом», — заявил глава Минобороны.

В конце июля парламент Соединенного Королества призвал консолидировать работу правительственных ведомств, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России. За месяц до этого стало известно, что парламентарии потребовали увеличить военные расходы страны, чтобы противостоять «возрождающейся угрозе со стороны таких государств, как Россия».

Отношения Москвы и Лондона, а также ряда других стран Запада, серьезно ухудшились после того, как стало известно об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте, а также пары британцев из Эймсбери — Чарли Роули и Дон Стерджесс — в июне. Власти Великобритании полагают, что все четверо отравились нервно-паралитическим веществом класса «Новичок», который разрабатывали советские ученые в военных целях.

В итоге Лондон обвинил в произошедшем Москву. Российские власти свою причастность к произошедшему отрицают.