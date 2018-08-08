Японский аналитик был поражен после посещения Курил

Японский аналитик рассказал о поразительных изменениях на Курилах

Японский военный аналитик Ю Коидзуми побывал на Южных Курилах и рассказал об изменениях, которые произошли с момента его последнего визита на острова в 2013 году, своими впечатлениями он поделился в блоге на Yahoo News Japan.

По признанию Ю Коидзуми, его поразили положительные изменения в инфраструктуре Кунашира. "Когда я посетил остров в 2013 году, было заасфальтировано всего несколько дорог и началась реконструкция некоторых зданий, однако в этот раз были заасфальтированы практически все дороги в Южно-Курильске и обновлено большинство построек (есть новые здания и отремонтированные)", — пишет он.

Среди новых объектов эксперт упоминает "великолепный" дом культуры, а также спортивный центр. Ю Коидзуми признает, что инфраструктурные проекты принесли свои результаты, поэтому по сравнению с "российской глубинкой" уровень инфраструктуры на Кунашире достиг "вполне высокого уровня", а местные жители ею довольны.

Эксперт также указывает, что на островах достаточно высокая по российским меркам средняя зарплата в 52 тысячи рублей, которая в крупных компаниях достигает 76 тысяч рублей, хотя и отмечает, что это отчасти компенсируется высокими ценами и удаленностью Курил от материка.

Автор блога констатирует, что чем богаче становятся Южные Курилы, "тем меньшую ценность представляет экономический козырь в рукаве Японии ". "Если в этих условиях развивать совместную хозяйственную деятельность, необходимо продумать, что принесет наибольший эффект", — добавляет он.

Проблема Курильских островов

Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В Японии надеются решить территориальную проблему, развивая экономические отношения двух стран, в том числе путем совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Москвой , который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.