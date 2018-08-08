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Японский аналитик был поражен после посещения Курил
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Японский аналитик рассказал о поразительных изменениях на Курилах 

РИА Новости
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Японский военный аналитик Ю Коидзуми побывал на Южных Курилах и рассказал об изменениях, которые произошли с момента его последнего визита на острова в 2013 году, своими впечатлениями он поделился в блоге на Yahoo News Japan.
По признанию Ю Коидзуми, его поразили положительные изменения в инфраструктуре Кунашира. "Когда я посетил остров в 2013 году, было заасфальтировано всего несколько дорог и началась реконструкция некоторых зданий, однако в этот раз были заасфальтированы практически все дороги в Южно-Курильске и обновлено большинство построек (есть новые здания и отремонтированные)", — пишет он.
Среди новых объектов эксперт упоминает "великолепный" дом культуры, а также спортивный центр. Ю Коидзуми признает, что инфраструктурные проекты принесли свои результаты, поэтому по сравнению с "российской глубинкой" уровень инфраструктуры на Кунашире достиг "вполне высокого уровня", а местные жители ею довольны.
Эксперт также указывает, что на островах достаточно высокая по российским меркам средняя зарплата в 52 тысячи рублей, которая в крупных компаниях достигает 76 тысяч рублей, хотя и отмечает, что это отчасти компенсируется высокими ценами и удаленностью Курил от материка.
Автор блога констатирует, что чем богаче становятся Южные Курилы, "тем меньшую ценность представляет экономический козырь в рукаве Японии". "Если в этих условиях развивать совместную хозяйственную деятельность, необходимо продумать, что принесет наибольший эффект", — добавляет он.
Проблема Курильских островов
Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. В Японии надеются решить территориальную проблему, развивая экономические отношения двух стран, в том числе путем совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
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