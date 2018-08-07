Обнаружен использованный для «приготовления» «Новичка» туалет

В Солсбери обнаружили использованный для «приготовления» «Новичка» туалет

Общественный туалет в Солсбери, возможно, использовался «российскими агентами» для подготовки к применению «Новичка» — там якобы смешивались его компоненты, сообщают британские СМИ со ссылкой на полицию.

Полицейские считают, что компоненты для нервно-паралитического газа «Новичок» были контрабандой ввезены в Великобританию , а затем смешивались в общественном туалете в Солсбери, пишет Mirror.

Утверждается, что судебно-медицинские эксперты обнаружили низкоуровневое загрязнение в туалетах в «Садах королевы Елизаветы» в Солсбери.

Между тем, еще в июле сообщалось, что британские специалисты подразделения химической защиты приступили к обследованию общественных туалетов парка Queen Elizabeth в Солсбери.