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Обнаружен использованный для «приготовления» «Новичка» туалет
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В Солсбери обнаружили использованный для «приготовления» «Новичка» туалет 

Деловая газета «Взгляд» 12 часов назад
Фото: Reuters
Общественный туалет в Солсбери, возможно, использовался «российскими агентами» для подготовки к применению «Новичка» — там якобы смешивались его компоненты, сообщают британские СМИ со ссылкой на полицию.
Полицейские считают, что компоненты для нервно-паралитического газа «Новичок» были контрабандой ввезены в Великобританию, а затем смешивались в общественном туалете в Солсбери, пишет Mirror.
Утверждается, что судебно-медицинские эксперты обнаружили низкоуровневое загрязнение в туалетах в «Садах королевы Елизаветы» в Солсбери.
Между тем, еще в июле сообщалось, что британские специалисты подразделения химической защиты приступили к обследованию общественных туалетов парка Queen Elizabeth в Солсбери.
Также сообщалось, что вероятным отравителем британского шпиона и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери якобы могла быть женщина, так как другие жертвы «Новичка», Дон Стерджесс и Чарльз Роули из города Эймсбери, якобы нашли флакон из-под духов и распылили его содержимое на себя.
Накануне газета Guardian заявила, что Лондон якобы намерен запросить у России экстрадицию двух подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери. В российском посольстве назвали эту информацию вбросом, отметив, что было уже «не менее сотни такого рода утечек» со ссылкой на неназванные источники с момента отравления Скрипалей в Солсбери.
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