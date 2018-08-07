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США уничтожили отряд афганских полицейских
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США уничтожили отряд афганских полицейских 

Деловая газета «Взгляд» 6 часов назад
Фото: Reuters
Полицейские в Афганистане погибли в результате ошибочного авиаудара ВВС США, сообщают местные СМИ.
Представитель МВД Афганистана Насрата Рахими сообщил, что удар пришелся по полицейскому контрольно-пропускному пункту на территории уезда Азра провинции Логар, передает «Интерфакс». Погибли девять стражей правопорядка, ранены еще 15 сотрудников полиции.
Представительство НАТО в Кабуле подтвердило, что был осуществлен авиационный полет, запрошенный афганскими силами.
Ранее сообщалось, что боевики движения «Талибан» в понедельник вечером начали организованные атаки на правительственные посты в Азре и осаждают уездный центр. СМИ писали о 19 убитых террористами полицейских.
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