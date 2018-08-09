Додон отказал посольству США

Президент Молдавии отказался передать территорию стадиона посольству США

Представители США выразили намерение приобрести землю бывшего республиканского стадиона 27 декабря 2017 года. Впоследствии правительство Молдавии и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум о приобретении имущества для строительства нового здания американского посольства в Кишиневе . Парламент Молдавии 20 июля одобрил передачу территории дипломатам.

"Сегодня я подписал официальный отказ от промульгации закона о передаче участка бывшего Республиканского стадиона для последующей постройки на нем нового здания посольства США", — написал Додон на своей странице в Facebook.

Президент отметил, что на территории бывшего стадиона может быть оборудовано место для отдыха.

"Как и большинство граждан страны, считаю, что на месте бывшего стадиона необходимо благоустроить парк или построить культурный центр, которым будут пользоваться все жители Молдовы", — добавил он.

Ранее Додон предложил послу США в Молдавии Джеймсу Петтиту после парламентских выборов в республике помочь найти другой участок, подходящий для строительства нового здания дипмиссии.

Правительство Молдавии в июле обязалось обеспечить определение стоимости участка земли, площадью в 5,1814 гектара, а также провести переговоры и подписать договор купли-продажи.

Республиканский стадион был построен в столице Молдавии в 1952 году. В 2007 году его разрушили, поскольку он больше не соответствовал критериям, необходимым для проведения матчей.