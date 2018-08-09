Додон отказал посольству США

Президент Молдавии Игорь Додон официально отказался передать территорию бывшего стадиона под строительство нового здания посольства США.
Представители США выразили намерение приобрести землю бывшего республиканского стадиона 27 декабря 2017 года. Впоследствии правительство Молдавии и Соединенные Штаты Америки подписали меморандум о приобретении имущества для строительства нового здания американского посольства в Кишиневе. Парламент Молдавии 20 июля одобрил передачу территории дипломатам.
"Сегодня я подписал официальный отказ от промульгации закона о передаче участка бывшего Республиканского стадиона для последующей постройки на нем нового здания посольства США", — написал Додон на своей странице в Facebook.
Президент отметил, что на территории бывшего стадиона может быть оборудовано место для отдыха.
"Как и большинство граждан страны, считаю, что на месте бывшего стадиона необходимо благоустроить парк или построить культурный центр, которым будут пользоваться все жители Молдовы", — добавил он.
Ранее Додон предложил послу США в Молдавии Джеймсу Петтиту после парламентских выборов в республике помочь найти другой участок, подходящий для строительства нового здания дипмиссии.
Правительство Молдавии в июле обязалось обеспечить определение стоимости участка земли, площадью в 5,1814 гектара, а также провести переговоры и подписать договор купли-продажи.
Республиканский стадион был построен в столице Молдавии в 1952 году. В 2007 году его разрушили, поскольку он больше не соответствовал критериям, необходимым для проведения матчей.