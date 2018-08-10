Кому принадлежит Каспий

Всему виной распад Советского Союза. До этого трагического события Каспийское море было почти внутренним озером нашей страны.

Ираном его территорию юридически не делили, да тот и не требовал. Двести пятьдесят лет существовало соглашение между Россией и Персией. И всё. Когда Союз распался, Каспий оказался окружённым пятью независимыми государствами. Это Россия, Азербайджан , Иран, Казахстан Туркмения . До сих пор правовой статус Каспия официально не определён. Живём на основе двусторонних соглашений, да и то не всегда.

Пересечение путей

Между тем издревле крупнейшее в мире озеро было органичной частью Центральной Азии, местом пересечения цивилизаций и религий. Здесь сходились многие народы, политики и полководцы. Древние греки, например, прикаспийские территории считали своей прародиной и одновременно окраиной Земли. По легенде, именно здесь Прометей подарил людям огонь. Александр Македонский , придя к Каспию, счёл его болотом и опять же окраиной мира.

Всё изменил ХХ век, когда в районе Каспия обнаружили огромные запасы нефти. Именно сюда рвался через Сталинград Гитлер. Своей нефти у него не было, а каспийская могла решить исход войны — на худой конец сильно осложнить наше положение.

Чтобы снять противоречия и конфликты, возникающие при разработке полезных ископаемых, необходимо каким-то образом юридически закрепить раздел Каспия. После распада СССР лидеры прикаспийских государств подтвердили свою приверженность последним документам советской эпохи, прежде всего, Алма-атинской декларации 1991 года, которая подтвердила распад СССР и образование СНГ. На деле же, все просто перестали с ними считаться.

Как делить водоём

Чтобы снять противоречия и конфликты, возникающие при разработке полезных ископаемых, необходимо каким-то образом юридически закрепить раздел Каспия. Основных вариантов такого раздела существует три.

Первый подход состоит в том, что Каспий должен стать морем общего пользования на основе принципа кондоминиума, который будет распространяться на все виды природных ресурсов. Каждое прикаспийское государство будет располагать узкой прибрежной полосой и в этих пределах иметь всю полноту прав на разведку ископаемых и их добычу со дна моря. Остальная акватория, как уже было сказано, — общая. Второй подход заключается в разделе всего моря на национальные сектора. Разделу подлежат вода, дно, и недра, то есть всё. Третий подход заключается в том, что только дно и его ресурсы должны быть разделены на сектора и закреплены за прибрежными государствами. Водная толща с плавающей в ней рыбой остаётся во всеобщем пользовании. Кто чего хочет

Азербайджан выступает за секторальное деление путём продления сухопутных границ до срединной линии. Вся деятельность других государств в пределах сектора возможна только с разрешения страны, которой он принадлежит.

Казахстан, в принципе, разделяет позицию Азербайджана, что было подтверждено во время визита президента Гейдара Алиева в Алма-Ату в 1997 году. У нас с Казахстаном есть соглашение о разработке на паритетных началах трех спорных крупных нефтяных месторождений в Северном Каспии. Таким образом, мы видим, что раздел Каспия между Россией, Азербайджаном и Казахстаном фактически состоялся.

Позиция Туркменистана сводилась к тому, что Каспий — это внутренный водоём, озеро, к которому не могут быть применены категрии морского права. Туркменистан согласился с предложенным Россией вариантом по принятию 45-мильной зоны юрисдикции каждого прикаспийского государства.

Иран, в принципе, выступает за продолжение действия соглашений, достигнутых с Советским Союзом. Есть у него и своя теория. Она заключается в разделе Каспия на пять равных долей по 20 процентов каждой прибрежной стране. Ирану это выгодно, поскольку его сектор — самый маленький. Но это невыгодно другим прикаспийским государствам и они на такое вряд ли согласятся.

В общем, проблем накануне саммита в Актаю остаётся ещё немало. Подождём до воскресенья. Возможно, компромисс, наконец, будет найден.