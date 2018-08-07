Борис Джонсон оказался втянут в новый скандал с мусульманами

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон попал под шквал критики после того, как сравнил мусульманок в бурках с почтовыми ящиками. Об этом сообщает BBC News.

Подобное сравнение он употребил в своей колонке для газеты The Telegraph , которую написал в связи с запретом ношения бурки на территории Дании

Джонсон пояснил, что выступает против запрета на ношение бурки в общественных местах, отметив при этом, что подобная одежда «выглядит совершенно нелепо». Он добавил также, мусульманки в бурках похожи на грабителей банков.

После этого политика обвинили в исламофобии и назвали его британским Дональдом Трампом . Активисты также пообещали обратиться в комиссию по правам человека.

Джонсон ушел в отставку 9 июля. Он возглавлял внешнеполитическое ведомство Великобритании чуть меньше двух лет. За годы работы на различных постах Джонсон не скупился на язвительные комментарии, не обходя стороной политиков, глав государств и премьер-министров.