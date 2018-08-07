Ещё
Чиновники опять обвинили украинцев в переедании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чиновники опять обвинили украинцев в переедании 

BFM.RU 55 минут назад
Фото: EPA
Более 80% смертей в Украине вызвано болезнями системы кровообращения, новообразованиями, хроническими обструктивными болезнями легких, диабетом, заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. При этом она утверждает, что это те болезни, которые во многих случаях вызваны неправильным образом жизни, сообщает портал «Вести».
«Если ежедневно переедать, объедаться сладким и соленым, употреблять алкоголь, курить, недосыпать, а не вакцинироваться и не заниматься спортом — жизнь будет короче, чем могла бы быть. Поэтому здоровый образ жизни должен быть приоритетом для каждого. А чтобы обеспечить это, государство впервые системно будет внедрять мероприятия по профилактике болезней, вызванных не инфекциями, а образом жизни и условиями окружающей среды», — заявляет Супрун.
По ее словам, согласно некоему «Национальному плану мероприятий относительно неинфекционных заболеваний» (а план этот якобы уже принят Кабмином), уже к 2030 году должна на треть уменьшиться преждевременная смертность от наиболее распространенных неинфекционных болезней; минимум на 10% — злоупотребления алкоголем; на 10% — распространенность низкой физической активности, на 30% — потребление соли; до показателя 18,5% — распространенность потребления табачных изделий населением в возрасте более 15 лет, на 25% — смертность от ДТП, а также остановиться рост заболеваемости ожирением и диабетом.
Не первый раз, когда лоснящиеся от жира топ-чиновники упрекают украинцев в обжорстве и излишней любви к красной икре.
BFM.RU: последние новости
Британия попросит Россию выдать двух человек по делу в Солсбери Япония выразила протест России в связи с размещением Су-35С на Итурупе В Дании — новый закон, запрещающий скрывать лицо в общественных местах. Мнение местных жителей
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Кольцо вокруг нашей страны начинает сжиматься»69
«Я депутат и платить не буду»408
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко49
Грузия отреагировала на «страшное» предсказание Медведева371
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна38
Видео
04:07
ФБР задержало четырех россиян
Криминал Происшествия
04:19
Степаненко отказалась от «огромной квартиры» Петросяна
Шоу-бизнес
00:31
Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
В мире
00:47
Украина выразила протест из-за действий Путина
Украина В мире
00:47
Адвокат Петросяна рассекретил личную жизнь Степаненко
Шоу-бизнес
00:46
«Я депутат и платить не буду»
Общество
06:48
Грузия отреагировала на «страшное» предсказание Медведева
В мире
00:42
Россия ответила на действия Греции
Политика
08:58
ЕС решились на сопротивление США
В мире
07:39
Сестры Хачатурян оказались в шоке от СИЗО
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение