Чиновники опять обвинили украинцев в переедании

Более 80% смертей в Украине вызвано болезнями системы кровообращения, новообразованиями, хроническими обструктивными болезнями легких, диабетом, заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. При этом она утверждает, что это те болезни, которые во многих случаях вызваны неправильным образом жизни, сообщает портал «Вести».

«Если ежедневно переедать, объедаться сладким и соленым, употреблять алкоголь, курить, недосыпать, а не вакцинироваться и не заниматься спортом — жизнь будет короче, чем могла бы быть. Поэтому здоровый образ жизни должен быть приоритетом для каждого. А чтобы обеспечить это, государство впервые системно будет внедрять мероприятия по профилактике болезней, вызванных не инфекциями, а образом жизни и условиями окружающей среды», — заявляет Супрун.

По ее словам, согласно некоему «Национальному плану мероприятий относительно неинфекционных заболеваний» (а план этот якобы уже принят Кабмином), уже к 2030 году должна на треть уменьшиться преждевременная смертность от наиболее распространенных неинфекционных болезней; минимум на 10% — злоупотребления алкоголем; на 10% — распространенность низкой физической активности, на 30% — потребление соли; до показателя 18,5% — распространенность потребления табачных изделий населением в возрасте более 15 лет, на 25% — смертность от ДТП, а также остановиться рост заболеваемости ожирением и диабетом.

Не первый раз, когда лоснящиеся от жира топ-чиновники упрекают украинцев в обжорстве и излишней любви к красной икре.