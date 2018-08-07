Турки крадут своих врагов даже на Украине

Султан разбушевался

Турецкие спецслужбы разыскивают врагов президента Реджепа Тайипа Эрдогана по всему миру, похищают их и незаконно возвращают на родину. Иногда отлов турецких граждан проводится совместно с властями других стран. Они идут на это, прекрасно понимая, что подозреваемых на родине ждут пытки и тюрьма. Впрочем, пока одни охотно идут на поводу у Анкары , другие пытаются ставить ей палки в колеса. «Лента.ру» разбиралась в ситуации.

Украинское гостеприимство

Лето в Одессе традиционно жаркое. 12 июля этого года турецкий бизнесмен Салих Зеги Игит спасался от дневного зноя в ресторане восточной кухни «Али-Баба» на Дерибасовской. Внезапно к нему подошли двое мужчин и заговорили на родном языке. Завязалась беседа, вскоре новый знакомые предложили Игиту поехать кутить в другое место. Он согласился, однако когда компания села в машину, бизнесмена скрутили и повезли в аэропорт. При помощи консульства Игита тайно вывезли в Турцию

Сейчас Салих Зеки Игит находится в следственном изоляторе турецкого города Мерсина . Как писала турецкая газета Habertürk, его арестовали в ходе операции, организованной сотрудниками спецслужбы MIT. Его обвиняют в членстве в вооруженной террористической организации и бегстве из страны. Однако, по словам бизнесмена, на Украину он уехал по делам и впоследствии просто не вернулся домой.

Ровно в то же время на Украине прошла еще одна похожая спецоперация. Оппозиционного турецкого журналиста и блогера Юсуфа Инана похитили из его дома в Николаеве. Инан будто бы занимался дискредитацией видных турецких политиков и чиновников в социальных сетях и покинул Турцию сразу после провала переворота.

Сначала считалось, что Инана, как и его соотечественника в Одессе, похитили турецкие спецслужбы. Оба турка принадлежат к критикам режима Эрдогана, их похитили в один день, да и стиль похищения указывал на одного исполнителя. Однако появившиеся вскоре подробности добавили красок этой истории.

Супруга Инана Екатерина утверждает, что ее мужа задержали сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). По ее словам, инцидент произошел 12 июля. Силовики заявили, что Инан с 2017 года находится в международном розыске, при том что он спокойно жил на Украине и имел вид на жительство.

Оппозиционера сначала удерживали в СИЗО Николаева, а 15 июля по решению суда экстрадировали в Турцию. По закону у Инана было еще пять дней на апелляцию, однако это не смутило украинских правоохранителей. Как сообщает «Страна.ua», его вывезли в Турцию на частном самолете.

Судя по всему, похищение двух оппозиционеров является частью масштабной операции по зачистке противников режима Эрдогана на Украине. По данным «Страна.ua», существует список из десяти человек, которых турецкие спецслужбы якобы собирались вывезти из страны.

Проживающие на Украине турецкие оппозиционеры не надеются на поддержку официального Киева. «К сожалению, обращаться с жалобами и заявлениями или просьбами о защите к украинским властям мы не можем. По одной причине — после похищения этих двух граждан Турции на Украине пресс-секретарь Эрдогана заявил, что он благодарит власти Украины за сотрудничество в возвращении граждан Турции на родину», — описывает ситуацию скрывающийся на Украине от политических преследований журналист Юнус Эрдогду.

страница Николаевской организация инвалидов войны в Facebook

Что интересно, украинские спецслужбы отрицают причастность к происходящему. В СБУ, МВД Генеральной прокуратуре (ГПУ) выступили единым фронтом и заявили, что вообще ничего не знают о похищении оппозиционеров. Стало быть, и отношения к этому никакого не имеют.

Вероятно, украинские силовые структуры лукавят. Информацию о причастности СБУ к похищению оппозиционного турецкого журналиста со ссылкой на полицию Николаевской области подтвердил на своей странице в Facebook глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко . Он назвал действия украинских силовиков дикарством, а Украину — опасной для оппозиционных иностранных журналистов страной.

Поскольку самого факта похищений Турцией оппозиционеров никто не скрывает, об этом открыто пишут СМИ и публикуют фото задержанных, остается выяснить, как удалось провернуть подобное. Самостоятельно провести операцию такого масштаба в чужой стране и не оказаться в поле зрения местных спецслужб вряд ли возможно. Да и политические последствия этого были бы значительными.

Враг повсюду

В последнее время Эрдоган стал в Турции всесильным правителем, превратив страну из парламентской в суперпрезидентскую республику, где вся власть сосредоточена в его руках. Недавно прошедшие досрочные выборы лишь укрепили его могущество.

Пытаясь помешать ему в этом, в середине июля 2016 года в Турции была предпринята попытка госпереворота. Перешедшая на сторону путчистов авиация ударила по президентскому дворцу и зданию парламента в Анкаре. Мятежники сообщили народу, что власть перешла к Генеральному штабу вооруженных сил . Эрдогану удалось подавить путч, после этого в стране начались массовые чистки. Введя режим ЧП, местные власти сажали граждан в тюрьму по малейшему подозрению. Журналисты, военные, ученые и госслужащие оказывались за решеткой по обвинению в терроризме.

После этого дня не проходило, чтобы из Анкары не звучала критика в адрес исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена , проживающего в Пенсильвании. Этого оппозиционера и его сторонников обвиняют во всех смертных грехах, именно им приписывают организацию попытки госпереворота.

По подозрению в связях с гюленистами в Турции задержаны тысячи человек. Однако многие сторонники проповедника успели бежать за рубеж, поэтому турецкие спецслужбы открыли на них настоящую охоту по всему миру.

«В общей сложности 80 человек, связанных с группировкой Гюлена, были схвачены и доставлены в Турцию из 18 стран мира (…) Нам сопутствует большой успех. FETÖ сейчас в панике», — заявил в апреле этого года занимавший тогда пост вице-премьера Бекир Боздаг , напомнив, что право проводить подобные операции разведка получила еще в 2014 году.

Добро пожаловать домой

В то майское утро 2017 года учитель М. Фуркан Сёкмен, проживающий в Мьянме , приехал в аэропорт города Янгона. Вместе с женой и детьми он собирался на отдых в Бангкок . Семья ожидала посадку на рейс, когда к ним подошли сотрудники турецких спецслужб в окружении представителей посольства и на турецком языке попросили паспорта. После этого им сообщили, что всех отправляют на родину.

Kontrgerilla.com

На видео, которое впоследствии разместили в соцсетях друзья Сёкмена, видно, как он плачет, упирается и взывает о помощи, однако на него надевают наручники и вместе с женой и детьми запихивают в самолет, вылетающий в Турцию.

«Местные власти без стыда и совести решили сыграть роль добровольных приспешников Турции, развернувшей кампанию по нарушению прав своих граждан (…) После возвращения на родину этих людей могут подвергать пыткам, они будут долго сидеть в заключении, их ждут судебные разбирательства, которые будут проходить по сфабрикованным обвинениям», — предсказывали судьбу Сёкмена правозащитники из Human Rights Watch

Охота началась

Одним из самых громких дел стала операция в Косово в марте 2018 года. Сотрудники MIT при поддержке разведслужбы Косово задержали и доставили в Турцию шесть граждан страны, подозреваемых в связях с Гюленом: Джихана Озкана, Кахрамана Демиреза, Хасана Хусейина Гюнакана, Мустафу Эрдема, Османа Каракая и Юсуфа Карабина. Их поймали, тайно доставили в самолет турецкой разведки и отправили на родину.

Пятеро из них — учителя колледжа Мехмета Акифа в Косове. Задержание педагогов вызвало широкий общественный резонанс в Приштине, учащиеся устраивали масштабные акции протеста. Впрочем, экстрадированным это не помогло — в это время они уже сидели за решеткой на родине.

Однако власти Косово отреагировали жестко: премьер-минстр Рамуш Харадинаж обрушился с критикой на свои спецслужбы. В своем Twitter он заявил, что понятия не имел об этой спецоперации, а если бы знал — «действовал в соответствии с легальными и конституционными нормами».

После этой отповеди он уволил министра внутренних дел Фламура Сефая и главу разведывательного управления Дритона Гаши. В Анкаре, в свою очередь, доказывали, что все сделали правильно, поскольку подозреваемые «осуществляли деятельность в балканских странах, организовывали побеги сторонников организации из Турции в США и европейские страны».

По похожему обвинению выкрали из Судана турецкого бизнесмена Мемдуха Чыкмаза. В Анкаре его считают одним из финансистов организации FETÖ. В операции турецким коллегам помогали службы национальной разведки и безопасности Судана. В частности, они установили местонахождение предпринимателя, задержали и допросили его на конспиративной квартире. Уроженец турецкого города Чорума владел в Турции АЗС и кирпичным заводом. В 2016 году он бежал в Судан, откуда перечислял на счета сторонников Гюлена миллионы долларов.

В марте 2018 года турецкие разведчики активизировались в Саудовской Аравии. Местные власти объявили об аресте 13 турок в ходе совместной операции. Королевские власти, невзирая на политические разногласия, охотно пошли навстречу турецким коллегам.

Не отказали Анкаре и малайзийские спецслужбы, выловившие двоих турок, затерявшихся в Юго-Восточной Азии. В мае этого года местные власти арестовали Тургая Карамана и бизнесмена Ихсана Аслана, поскольку те якобы «угрожали безопасности Малайзии», на деле же они просто попали в список врагов Эрдогана.

Не все разведки одинаково полезны

Одни страны охотно шли на сделки с турецкими спецслужбами, но другие делали все, чтобы им помешать. Так, весной 2017 года занимавший тогда пост главы МВД Германии Томас де Мезьер заявил, что подобная деятельность уголовно наказуема, а министр внутренних дел федеральной земли Нижняя Саксония Борис Писториус возмутился тем, что турецкие шпионы выслеживают три сотни гюленистов на подведомственной ему территории.

Milliyet.com.tr

Немецкие власти отказались предоставить Анкаре информацию о местонахождении одного из главных идейных вдохновителей госпереворота — Адиля Оксюза. 51-летний профессор теологии уже два года находится в бегах. Турки впоследствии выяснили, что пока они упрашивали немецкие власти помочь им, один из самых разыскиваемых гюленистов спокойно жил в небольшой квартире в немецкой столице под охраной членов FETÖ.

Охота на гюленистов осложнила отношения Турции со Швейцарией . С марта 2017 года Берн расследует обстоятельства дела о подготовке к похищению из страны бизнесмена турецкого происхождения (его имя не называется), получившего швейцарское гражданство. Слежка за другими турками, проживающими на территории западноевропейского государства, тоже вызывает негодование швейцарских властей.

Сложно сказать, какие масштабы приобретет операция турецкой разведки по отлову мятежников и оппозиционеров, однако пока Фетхуллах Гюлен и его последователи считаются реальной угрозой власти Эрдогана, турецкие спецслужбы будут с энтузиазмом охотиться на реальных и мнимых врагов.