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Покушения на Мадуро могут повториться
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Венесуэльские оппозиционеры предположили, что покушения на Мадуро могут повториться 

RT на русском 14 часов назад
Фото: Reuters
Представители оппозиционной партии Венесуэлы «Справедливость — превыше всего» не исключают того, что в будущем покушения на президента страны Николаса Мадуро могут повториться.
Об этом сообщается в Twitter партии.
«Было бы большой ошибкой со стороны режима предполагать, что в нынешних условиях, когда власть осуществляется вне рамок конституции, не будут повторяться подобные события, а возможно, и худшие», — говорится в тексте.
При этом в партии осудили использование насилия как метода политической борьбы и подчеркнули свою приверженность продвижению демократических изменений мирным путём.
Ранее стало известно, что во время парада по случаю годовщины образования Национальной гвардии страны в Каракасе на Мадуро было совершено покушение.
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса рассказал о первых итогах расследования покушения на президента страны.
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