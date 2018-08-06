Венесуэльские оппозиционеры предположили, что покушения на Мадуро могут повториться

Представители оппозиционной партии Венесуэлы «Справедливость — превыше всего» не исключают того, что в будущем покушения на президента страны Николаса Мадуро могут повториться.

Об этом сообщается в Twitter партии.

«Было бы большой ошибкой со стороны режима предполагать, что в нынешних условиях, когда власть осуществляется вне рамок конституции, не будут повторяться подобные события, а возможно, и худшие», — говорится в тексте.

При этом в партии осудили использование насилия как метода политической борьбы и подчеркнули свою приверженность продвижению демократических изменений мирным путём.

Ранее стало известно, что во время парада по случаю годовщины образования Национальной гвардии страны в Каракасе на Мадуро было совершено покушение.