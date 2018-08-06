Должна ли российская дипломатия быть по-саудовски резкой

Саудовская Аравия наглядно продемонстрировала, как можно жестко реагировать на критику и обвинения в недемократичности со стороны стран Запада. В ответ на обвинения Канады в нарушении прав человека саудиты выдворили канадского посла и свернули торговлю с этой страной. Почему действия Эр-Рияда оказались столь жёсткими и стоит ли Москве взять брать с него пример?

Приступ ворчания о нарушении прав человека в далёких странах внезапно обернулся для Канады серьёзным дипломатическим скандалом. Власти Королевства Саудовская Аравия (КСА) в понедельник объявили канадского посла персоной нон грата, дав ему всего сутки на сбор чемоданов. Кроме того, Эр-Рияд прервал подготовку новых торговых и финансовых операций с Оттавой и отозвал для консультаций своего собственного посла из Оттавы.

Такой демарш саудиты устроили в ответ на призывы канадцев освободить арестованных в королевстве 2 августа борцов за права женщин, в том числе известных гражданских активисток Самар Бадави и Нассиму аль-Садах. Сначала по этому поводу в своём Твиттере выразила обеспокоенность глава МИД Канады Христя Фриланд , а затем к ней присоединились и её подчинённые.

«Мы глубоко обеспокоены новыми арестами гражданских активистов и борцов за права женщин в Саудовской Аравии, включая Самар Бадави. Мы требуем от властей Саудовской Аравии немедленно отпустить их и всех других мирных борцов за права человека», — написала пресс-служба министерства.

Саудиты назвали это открытым вмешательством в свои внутренние дела, противоречащим основам международного права и всем договоренностям, регулирующим отношения государств. Особенно Эр-Рияд взбесил приказной тон Оттавы. Как подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве королевства:

«Использование фразы «немедленно освободить» в канадском заявлении очень неудачно, предосудительно и недопустимо в отношениях между странами».

Стоит отметить, что ранее таких ультиматумов в адрес Саудовской Аравии дипломаты Канады себе не допускали, такое позволяли себе только канадские правозащитники. Не исключено, что на этот раз чаша терпения Христи Фриланд переполнилась, поскольку арестованы были именно женщины.

«Оттава сделала это, решив, что принятие мер в отношении Самар Бадави не может рассматриваться как разумный шаг со стороны саудовских властей», — сказал газете ВЗГЛЯД профессор кафедры современного Востока факультета истории политологии и права РГГУ, специалист по Саудовской Аравии Григорий Косач.

Это не первый случай, когда Саудовская Аравия так реагирует на обвинения, подчеркнул Косач. «По этому поводу возникало немало противоречий и с Нидерландами , и с Великобританией », — отметил он. Впрочем, до изгнания послов дело еще не доходило.

«Критика со стороны американских правозащитных организаций в адрес Эр-Рияда звучала всегда и эти отчеты известны в КСА. Отношения между США и Саудовской Аравией в связи с этой критикой регулярно подвергаются испытанию», — заявил он.

Надо подчеркнуть: в отличие от правозащитников, МИД Канады или тот же Госдеп от резких выпадов в адрес саудитов до сих пор воздерживались. Эр-Рияд уже многие годы остаётся одним из главных союзников Вашингтона, а также важным покупателем американского оружия.

Кстати, и права женщин в королевстве теперь заметно расширились. А в марте наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман пообещал радикально изменить положение женщин в королевстве. Естественно, в таких условиях Эр-Рияд на подобные упреки реагирует на неё очень болезненно.

«Сейчас у Трампа выборы, ему не до этого всего, и Саудовской Аравии приходится самой оперативно реагировать на все вызовы и давление» — заявил газете ВЗГЛЯД президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

По его мнению, если Эр-Рияд не будет жестко отбиваться от обвинений, то Аравия рискует стать следующей Турцией , по которой проходятся теперь все западные политики, показывая свою принципиальность в вопросах прав человека.

По предположению Абзалова, канадское правительство, находясь в ссоре с Трампом и учитывая его тесные связи с Саудовской Аравией, могло намеренно подставить президента США, поставив перед ним непростой выбор. С одной стороны, защита демократических ценностей и прав женщин, с другой, — стратегическое партнёрство с Аравией, многомиллионные оружейные контракты, совместная борьба с Ираном

Эксперты все же считают, что саудиты перегнули палку.

«Думаю, это также и «косяк» канадского правительства. У Канады своих проблем выше крыши. Они и так крайне либерально относятся к исламским террористам, которые приезжают к ним из зон боев и получают вид на жительство или даже гражданство. К тому же Канада была одной из тех немногих стран, которые выступили против резолюции ООН с осуждением фашизма», — заявил газете ВЗГЛЯД профессор права Высшей школы экономики Александр Домрин.

«Насколько хитрее поступала Хиллари Клинтон , которая в должности госсекретаря США позиционировала себя как феминистку. Сколько она ни приезжала в Саудовскую Аравию, она ни разу не требовала равноправия женщин. Очевидно ведь, что это нереально, а во-вторых — это не её дело», — добавил эксперт.

Стоит отметить, что ссора с саудитами канадский МИД ничему не научила, и в понедельник Христя Фриланд обрушилась с новыми упреками теперь уже на Москву — за российскую «пропаганду» против «Белых касок», которых министр назвала «группой героических людей».

Конечно, это слишком мелкий повод для серьёзного демарша, однако нападки на Россию звучат из Оттавы далеко не впервые — будь то права человека, украинский или сирийский кризисы. Кроме того, российский МИД и на куда более серьезные поводы (например, шумихи вокруг отравления Скрипалей или химатаки в Восточной Гуте) редко отвечает какими-то жёсткими мерами, вроде высылки дипломатов.