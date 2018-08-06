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Британия обратится к России с просьбой из-за Скрипалей
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Лондон собрался запросить у России выдачу подозреваемых в отравлении Скрипалей 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Правительство Британии намерено запросить у России экстрадицию двух подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери, сообщили СМИ со ссылкой на источники.
Газета Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве и службе безопасности утверждает, что запрос будет подан Королевской уголовной прокуратурой. Расследование близится к завершению, передает РИА «Новости».
Имена подозреваемых не называются.
>> Скрипали сделали свое дело и пропали
Отметим, что Россия не выдает Британии своих граждан по запросу, как и Лондон отказывается выдавать Москве российских преступников.
В июле СМИ сообщили, что ключевым свидетелям по делу об инцидентах в Солсбери и Эймсбери показали фотографию возможного подозреваемого.
Кроме того, утверждалось, что британская полиция установила личности двух человек, предположительно причастных к преступлению.
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Комментарии27  Ещё 5 источников 
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