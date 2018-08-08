Экс-глава МИД Абхазии рассказал об угрозах Грузии в 2008 году

По его словам, в июне 2008 года по ходу встречи представителей двух стран в Стокгольме грузинская сторона заявляла о намерении «навести порядок в Южной Осетии», а также выражала уверенность в превосходстве вооружения грузинской армии, «которое им дали американцы», над российским.

Шамба отметил, что Грузия была хорошо готова к войне, а ее армия в некоторых аспектах превосходила российскую.

"Например, коммуникационные вещи, радиосвязь современная. Рассчитывали они на то, что это уже не та армия, которая была в 1992 году", — сказал Шамба.