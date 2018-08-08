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Экс-глава МИД Абхазии рассказал об угрозах Грузии в 2008 году
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Экс-глава МИД Абхазии рассказал об угрозах Грузии в 2008 году 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Глава внешнеполитического ведомства Абхазии Сергей Шамба рассказал, что грузинская сторона угрожала нападением на Южную Осетию за два месяца до вооруженного конфликта в августе 2008 года, сообщает РИА «Новости».
По его словам, в июне 2008 года по ходу встречи представителей двух стран в Стокгольме грузинская сторона заявляла о намерении «навести порядок в Южной Осетии», а также выражала уверенность в превосходстве вооружения грузинской армии, «которое им дали американцы», над российским.
Шамба отметил, что Грузия была хорошо готова к войне, а ее армия в некоторых аспектах превосходила российскую.
"Например, коммуникационные вещи, радиосвязь современная. Рассчитывали они на то, что это уже не та армия, которая была в 1992 году", — сказал Шамба.
Бывший глава абхазского МИДа также выразил уверенность в том, что Грузия рассчитывала на военную помощь НАТО и США, когда начинала военную операцию в Южной Осетии. В свою очередь американская сторона, по мнению Шамбы, надеялась вмешаться в конфликт после того, как Грузия разовьет наступление.
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