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СМИ сообщили о разладе в семье Меркель
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СМИ сообщили о разладе в семье Меркель 

Рамблер 2 часа назад
Муж канцлера Германии Ангелы Меркель Иоахим Зауэр поехал отдыхать без нее, сообщает немецкий таблоид Bild. Это породило слухи о разладе в паре.
По данным издания, в конце июля политик посетила фестиваль Вагнера в Байройте вместе со своим мужем Иоахимом Зауэром. Позже он в одиночестве отправился на курорт. Что делала канцлер без него, неизвестно.
Затем Меркель снова заметили с мужем на пятичасовом представлении «Парсифаль» в Мюнхенской государственной опере. Она пообщалась с певцами и художественным руководителем оперы.
В правительстве в ответ на вопросы журналистов заявили, что канцлер всегда доступна, в полной мере работоспособна и информирована о текущих событиях.
В апреле этого года в СМИ появилась информация, что Зауэр, женившийся на Меркель в 1998 году, подал на развод. Официальных подтверждений этому не поступало.
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