СМИ сообщили о разладе в семье Меркель

Муж канцлера Германии Ангелы Меркель Иоахим Зауэр поехал отдыхать без нее, сообщает немецкий таблоид Bild . Это породило слухи о разладе в паре.

По данным издания, в конце июля политик посетила фестиваль Вагнера в Байройте вместе со своим мужем Иоахимом Зауэром. Позже он в одиночестве отправился на курорт. Что делала канцлер без него, неизвестно.

Затем Меркель снова заметили с мужем на пятичасовом представлении «Парсифаль» в Мюнхенской государственной опере. Она пообщалась с певцами и художественным руководителем оперы.

В правительстве в ответ на вопросы журналистов заявили, что канцлер всегда доступна, в полной мере работоспособна и информирована о текущих событиях.

В апреле этого года в СМИ появилась информация, что Зауэр, женившийся на Меркель в 1998 году, подал на развод. Официальных подтверждений этому не поступало.