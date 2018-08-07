Как сотрудники СБУ зарабатывают на украинской таможне

«Кризис государственного управления»: как сотрудники СБУ, прокуратуры и полиции зарабатывают на украинской таможне

Украина теряет около €4 млрд ежегодно из-за коррупции на таможне, говорится в исследовании немецкого издания Süddeutsche Zeitung. Это больше 10% доходной части государственного бюджета за год и в два раза больше транша МВФ , который Украина планирует получить в 2018 году. Кроме того, по данным источника RT в украинском правительстве , таможенные потери бюджета превышают ежегодные траты государства на оборону или здравоохранение. По данным экспертов, практически все дорогие сумки, обувь, украшения, мобильные телефоны и мебель в страну завозятся нелегально.

Источник RT в Кабинете министров Украины подтвердил информацию, изложенную немецким изданием Süddeutsche Zeitung, о том, что из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет около €4 млрд

«Мы неоднократно поднимали этот вопрос при общении с силовыми ведомствами, нам обещали усилить борьбу, но ничего не изменилось», — пояснил собеседник RT, добавив, что таможенные потери бюджета больше, чем Украина тратит в год, к примеру, на оборону или здравоохранение.

«Никто и никого не боится»

Исследовав таможенные накладные, транспортные и другие документы, журналисты Süddeutsche Zeitung описывают махинации, которые используются для обхода пошлин и налогов. Чаще всего на товарах меняется маркировка, значительно снижающая их стоимость. К примеру, зонтики превращаются в щётки или зеркала, в итоге на каждой такой партии груза государственный бюджет теряет до €1 тыс.

«Для нелегальных сделок образуются новые фирмы, которые контролируют люди из окружения сотрудников таможни, прокуратуры и офицеров полиции», — пишет издание.

Контрабандисты чувствуют себя свободно в последние четыре года, рассказал RT источник на таможенном пункте пропуска «Чоп-Захонь» (украинско-венгерская граница).

«По документам на территорию Украины проезжает пустой автомобиль, но на самом деле он под завязку забит элитными товарами. И таких примеров много», — говорит он.

По словам источника, руководители в таможенных органах — это самые уважаемые и обеспеченные люди на Западной Украине, которые пользуются покровительством силовых органов.

«До 2014 года такие прецеденты тоже были, но они не были массовыми, а такой груз оформлялся ночью и во время праздников. Сейчас же складывается впечатление, что никто и никого не боится, поскольку растаможка «пустых автомобилей» проводится среди бела дня», — рассказал собеседник RT.

По данным Государственной фискальной службы, поступления от таможни в казну за первые пять месяцев 2018 года оказались на 20 млрд грн ($ 727 млн) меньше по сравнению с планируемыми.

По словам директора крупной украинской транспортной компании, практически все продаваемые на Украине элитные товары завезены в страну нелегально.

«По документам в страну практически не завозятся сумки Hermes, туфли Christian Louboutin, дорогие меховые изделия, украшения и прочие предметы роскоши. Но, посмотрите, сколько магазинов их продает. Где они их берут? Это же круговая порука», — рассказал он в интервью RT.

По его словам, чаще всего подобную продукцию завозят через Киевскую и Одесскую таможни, а элитная мебель и отделочные материалы «идут» через Западную Украину.

«Мафиозные структуры сливаются с властью»

Украинские власти отчитались «о победе над контрабандистами» на таможне ещё в 2015 году. Во время заседания комитета Верховной рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заместитель председателя Службы безопасности Украины Юрий Артюхов заявил, что «контрабандные схемы на таможне уничтожены».

«Системной коррупции в таможенных органах нет, то есть системной контрабанды. Президент ещё год назад, когда меня назначал, поставил задачу ликвидировать чёрную и серую контрабанду. Эти схемы уничтожены. Уничтожены схемы контрабанды через так называемую Приднестровскую Молдавскую Республику, схемы контрабандных поставок сигарет, спирта», — заявил он.

Однако в середине июня 2018 года премьер-министр Владимир Гройсман сообщил о начале новой борьбы с контрабандой на таможне. «План у нас готов. Мы представим его. Но предупреждаю всех уже сейчас: берегитесь и начинайте служить государству. Каждая гривна должна быть в бюджете», — заявил он. А министр обороны Степан Полторак предложил направить полученные от борьбы с контрабандой деньги на покупку американских систем противовоздушной системы Patriot.

«Все эти заявления вызвали лишь удивление у наших западных партнеров, которые прекрасно осведомлены о том, кто зарабатывает на таможне. Они откровенно смеются над нами. Не верят подобным заявлениям и обычные украинцы. На кого они рассчитаны?», — задаёт риторические вопросы в беседе с RT источник в партии «Народный фронт».

США и ЕС открыто говорят о высоком уровне коррупции на Украине, деньги выводятся из страны при помощи чёрных и серых схем, сказал в интервью RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин

«В коррумпированном государстве не может быть честной и прозрачной таможни. Каждый пытается оторвать свой кусок от бюджета. Поэтому улучшений в этой сфере в ближайшее время не будет», — считает эксперт.

Похожей точки зрения придерживается и ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский . По его словам, начиная с 2014 года на Украине наблюдается постепенное отмирание государственных функций.

«Мафиозные структуры сливаются с властью и все стараются получить доступ к деньгам. И остановить этот процесс в бедном государстве не получается. Это уже поняли на Западе, поскольку не торопятся выделять средства на развитие страны», — пояснил эксперт в беседе с RT.

По мнению источника RT в партии «Батькивщина», на Украине наблюдается переломное состояние в развитии и функционировании политической системы общества, то есть кризис государственного управления — за четыре года после смены власти, новое руководство страны оказалось ничем не лучше предыдущего.

«Несколько тысяч человек зарабатывают огромные средства, отдыхают за границей, продолжают наживаться на нелегальных поставках продукции, и уровень жизни населения их не волнует. Жадность нынешних руководителей министерств и ведомств поражает даже представителей предыдущей коррумпированной власти. А западные партнёры Украины вообще махнули на это рукой, видя, что коррупцию в этой стране не победить. О чём это говорит? Только о том, что воровать будут ещё больше и негативная ситуация будет только усугубляться», — заключил собеседник RT.