Что получит Россия при разделе Каспийского моря

В день, когда многие в России ругают Трампа за новые санкции, есть повод сказать президенту США спасибо. Именно он приложил руку к тому, чтобы разрешить спор, который больше двадцати лет вела Россия со своими соседями по Каспийскому морю. Каким же образом это произошло?

Если заинтересованность России очевидна (Путин одобрил проект Конвенции еще в июне), то большим сюрпризом стала сговорчивость Ирана. Неуступчивость исламской республики, которая не может поделить с соседним Азербайджаном богатое шельфовое месторождение, была, пожалуй, одним из главных препятствий в решении каспийского вопроса. Но сейчас президент Хасан Роухани готов поставить свою подпись с дозволения верховного аятоллы Али Хаменеи . Напомним, что незадолго до этого, в мае имело место важное, и крайне неприятное для Ирана событие — Дональд Трамп привел в исполнение свою давнюю угрозу: США разорвали ядерную сделку с Ираном, возобновив ранее замороженные санкции.

Трампу — которого сейчас вспоминают недобрым словом за очередные антироссийские санкции — в одном случае можно сказать «спасибо». «Если чего-то произойдет на этом саммите, то одной из причин подвижек являются, конечно, американские санкции против Ирана», — заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД главный научный сотрудник Исследовательского института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко . «Иранцам просто необходимы другие выходы, им совершенно не к месту продолжать выяснение отношений с Азербайджаном и Туркменистаном по поводу Каспия», — заметил собеседник.

«По большому счету, эта Конвенция — основной документ, который регулирует 60-70% от всех вопросов, которые имеются в Каспийском бассейне. Этого вполне достаточно, чтобы начать разработку месторождений, привлечь инвестиции и ориентировать экономику на ресурсы Каспия. Без этого никто не имел право в одностороннем порядке что-то сделать, потому что это беспокоило соседние государства», — разъяснил газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

При этом новый статус Каспия, в том числе подразумевает важный для России момент — гарантируется, что в акватории не будет вооруженных сил некаспийских государств.

С другой стороны, как сообщил замглавы МИД Григорий Карасин , «предусмотренный режим гарантирует свободу развития ВМС, плавания и действий российских военных кораблей в общем водном пространстве». Это важно, учитывая возрастающую роль Каспийской флотилии — вспомним, например, запуск «Калибров» по целям в Сирии и ее предстоящую передислокацию из Астрахани Дербент , поближе к морским границам.

Напомним, что в последние пять лет периодически сообщается о том, что Казахстан готов предоставить США и НАТО свой порт в том же самом Актау — для транзита грузов в Афганистан . Такие неприятные для нас прогнозы последний раз звучали не далее как в апреле. Теперь же Каспий де-юре превращается в водоем для внутреннего пользования, где чужим появляться будет как минимум сложнее.

Какую же дипломатам удалось найти формулу компромисса? Она очень оригинальна: Каспий — это не море и не озеро. «Будет особый правовой статус», — пояснил накануне «Коммерсанту» замглавы МИД Григорий Карасин.

Если до 1991 года было лишь два каспийских государства — СССР и Иран, то теперь море приходится делить уже впятером. Сложности добавляет неясный статус Каспия, по поводу которого даже у географов нет единого мнения: то ли это самое большое бессточное озеро на Земле, то ли это полноценное, хотя и замкнутое море. Вопрос не праздный с точки зрения геополитики, экономики и международного права.

Дело в том, что по международному праву море делится по одним принципам, а озеро — по другим. Если Каспий — трансграничное озеро (на чем до последнего момента настаивал Иран), то все пять стран могли бы требовать равного раздела его ресурсов, по 20 процентов моря каждому, со всеми нефтяными и газовыми кладовыми на дне. Если это все-таки море, то действует Конвенция ООН о Морском праве: 12-мильная суверенная зона у каждой страны, и нейтральные воды посреди моря (которых сейчас нет). Из «морского» статуса Каспия, в том числе следовало бы: здесь могут находиться вооруженные силы и посторонних государств — тех же США, например.

Понятно, почему морской вариант не устраивал Иран — его каспийское побережье изогнуто, и суверенная зона куда меньше иранских претензий. Эта страна заявляет права на пятую часть акватории, и соответствующие нефтяные и газовые месторождения. В 2001 году Иран и Азербайджан едва не вступили в войну вокруг одного из них. В воздух даже были подняты боевые самолеты, открывался огонь. Сошлись на том, что разработку месторождения пришлось просто остановить. Напомним и о бурном споре между Азербайджаном и Турменией.

«Иран был не единственной страной, которая выдвигала многие возражения. Туркменистан делал то же самое. Плюс ко всему сказывались неразрешенные вопросы между Туркменистаном и Азербайджаном по газовым месторождениям Каспия», — констатировала в комментарии газете ВЗГЛЯД востоковед Каринэ Геворгян.

Теперь решение, кажется, найдено. Новая Конвенция подразумевает, что дно и воды будут делиться по-разному. Что касается «собственно воды»: акватория делится на территориальные воды и рыболовные зоны стран-участниц и «общее водное пространство». В общем пространстве, как уже было сказано, могут свободно действовать ВМС каспийских стран.

На первый взгляд, каспийский компромисс идет целиком в плюс Москве . Но есть и явные минусы: конвенция позволит Туркмении и Азербайджану построить Транскаспийский газопровод, против строительства которого раньше выступала Россия. По понятной причине: транзит туркменского газа через Азербайджан, Грузию Турцию и далее в Евросоюз создает конкуренцию «Турецкому потоку» и другим «нашим» трубопроводам. Впрочем, эксперты говорят, что сейчас эта угроза ослабла — почти весь свой газ туркмены надолго вперед продали китайцам, а в Евросоюзе сейчас цены на газ не такие, чтобы новый трубопровод окупился в обозримом будущем. Так что между всеми пятью странами неожиданно сложился консенсус.