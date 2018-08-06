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Япония пытается заявить права на территорию РФ
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Клинцевич: Япония косвенно пытается заявить права на свою территорию 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: ТАСС
Член Совета Федерации России Франц Клинцевич назвал "полтиканством" протест Японии, который страна заявила России в связи с размещением истребителей на южных Курилах. Об этом сообщает ФАН.
По словам сенатора, протест Японии является косвенным способом заявить свои права на российскую территорию. Он полагает, что японским политикам пора смириться и перестать эксплуатировать данную тему, а также призвал задуматься о подписании мирного договора, время для которого, считает сенатор, "уже давно назрело".
"Сегодня Россия обустраивает свою территорию, повторяю: свою территорию так, как считает нужным", — сказал Клинцевич.
Член Совфеда также отметил, что, помимо истребителей, на островах будут размещены жилье для офицеров и работающих там граждан, детские сады, школы, другая инфраструктура, а также, вероятно, будут отведены места для размещения российских ракетных систем или ПВО.
Ранее стало известно, что Япония заявила России протест из-за размещения истребителей на Итурупе.
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