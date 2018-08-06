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Абэ захотел лично встретиться в Ким Чен Ыном
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Абэ захотел лично встретиться в Ким Чен Ыном 

Газета.Ru 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Японский премьер Синдзо Абэ поддержал идею личной встречи с главой КНДР Ким Чен Ыном, которая поможет решить проблему ядерного разоружения. Об этом сообщает Kyodo.
По словам Абэ, в настоящее время в дипломатических отношениях с Северной Кореей продолжается стагнация.
"Я наконец должен встретиться с Ким Чен Ыном, пообщаться с ним, решить ядерный и ракетный вопросы", — сказал Абэ.
Он добавил, что эта встреча должна положить начало новым отношениям Японии и Северной Кореи.
Ранее сообщалось, что власти Северной Кореи создали специальную группу для развития диалога с японской стороной.
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