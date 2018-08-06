Абэ захотел лично встретиться в Ким Чен Ыном

По словам Абэ, в настоящее время в дипломатических отношениях с Северной Кореей продолжается стагнация.

"Я наконец должен встретиться с Ким Чен Ыном, пообщаться с ним, решить ядерный и ракетный вопросы", — сказал Абэ.

Он добавил, что эта встреча должна положить начало новым отношениям Японии и Северной Кореи.

Ранее сообщалось, что власти Северной Кореи создали специальную группу для развития диалога с японской стороной.