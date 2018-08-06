Назван самый «кошмарный сценарии» для США в Сирии

СМИ рассказали о «кошмарном сценарии» для США в Сирии

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Участие Китая в антитеррористической операции в Сирии стало бы "кошмарным сценарием" для США , пишет австрийское издание Contra Magazin. Автор статьи ссылается на китайского посла в Дамаске Ци Цяньцзиня, который ранее уже заявлял о намерении Пекина предоставить больше помощи сирийскому народу и правительству. Отмечается, что на данный момент в сирийской провинции Идлиб орудуют в том числе прибывшие из Китая джихадисты, которые связаны с "Аль-Каидой" *, "поддерживаемой США и странами Персидского залива". Пекин, в свою очередь, заинтересован в "уничтожении тысяч уйгурских террористов, уезжавших в последние годы из Китая в Сирию". Издание пишет, что если, помимо России Ирана , в регионе проявит активность и Китай, то вскоре сирийское правительство установит полный контроль над территорией своей страны, однако для Вашингтона и арабских стран Персидского залива это было бы кошмарным развитием событий. * Запрещенная в России террористическая организация