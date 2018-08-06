Трампу предложили активнее задерживать «российских» хакеров 

Члены американской администрации предложили Дональду Трампу активнее использовать Интерпол для поиска и задержания граждан России, Китая, Ирана и КНДР, подозреваемых в организации кибератак на стратегически важные объекты американской инфраструктуры, сообщила The Wall Street Journal.
По данным издания, авторы инициативы предлагают активнее использовать ордеры на арест по линии Интерпола и направлять другим странам запросы на поиск и задержание подозреваемых, а также чаще прибегать к аресту активов и персональным санкциям, передает ТАСС.
Подразумевается, что это ограничит свободу передвижения хакеров и заставит их скрываться у себя на родине.
Источники издания в американской администрации утверждают, что предлагаемые меры якобы нацелены на противодействие диверсиям, а также направлены против тех, кто, по версии неназванных представителей Белого дома, стоит за атаками хакеров на инфраструктуру США, но не против гражданского населения упомянутых выше государств.
Издание утверждает, что наиболее активными сторонниками новых мер являются Госдепартамент Соединенных Штатов, министерство финансов и Пентагон, которые крайне встревожены сообщениями о том, что «российским» хакерам в прошлом году якобы удалось внедриться в сети энергетической инфраструктуры США.
В Белом доме считают, что президент США Дональд Трамп «воспринимает доводы членов федерального правительства серьезно» и «настроен решительно», сообщает издание.
Напомним, в конце июля в американском министерстве внутренней безопасности заявили, что группа хакеров «Стрекоза» (Dragonfly) провела серию кибератак на энергетический сектор Соединенных Штатов, получив возможность отключить в США энергоснабжение.