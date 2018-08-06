Трампу предложили активнее задерживать «российских» хакеров

По данным издания, авторы инициативы предлагают активнее использовать ордеры на арест по линии Интерпола и направлять другим странам запросы на поиск и задержание подозреваемых, а также чаще прибегать к аресту активов и персональным санкциям, передает ТАСС

Подразумевается, что это ограничит свободу передвижения хакеров и заставит их скрываться у себя на родине.

Источники издания в американской администрации утверждают, что предлагаемые меры якобы нацелены на противодействие диверсиям, а также направлены против тех, кто, по версии неназванных представителей Белого дома, стоит за атаками хакеров на инфраструктуру США , но не против гражданского населения упомянутых выше государств.

Издание утверждает, что наиболее активными сторонниками новых мер являются Госдепартамент Соединенных Штатов, министерство финансов Пентагон , которые крайне встревожены сообщениями о том, что «российским» хакерам в прошлом году якобы удалось внедриться в сети энергетической инфраструктуры США.

В Белом доме считают, что президент США Дональд Трамп «воспринимает доводы членов федерального правительства серьезно» и «настроен решительно», сообщает издание.

Напомним, в конце июля в американском министерстве внутренней безопасности заявили, что группа хакеров «Стрекоза» (Dragonfly) провела серию кибератак на энергетический сектор Соединенных Штатов, получив возможность отключить в США энергоснабжение.