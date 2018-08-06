Хиросима отметила 73-ю годовщину атомной бомбежки

Японский город Хиросима отметил в понедельник 73-ю годовщину американской атомной бомбардировки церемонией, во время которой прозвучали призывы к миру без ядерного оружия.

Минута молчания в память о жертвах атомного взрыва была объявлена в Парке мира ровно в 8.15 утра (2.15 мск) — именно в это время 6 августа 1945 года на Хиросиму была сброшена бомба, уничтожившая около 140 тысяч человек, включая тех, кто умер позже от ожогов и связанных с радиацией болезней.

"Япония, как единственная страна, которая перенесла атомную бомбардировку в военное время, должна неустанно стремиться к миру без ядерного оружия", — заявил во время церемонии в Хиросиме премьер-министр страны Синдзо Абэ.

По его словам, Япония и впредь будет придерживаться трех неядерных принципов — не производить, не обладать, не ввозить на свою территорию ядерное оружие.

"Сохраняя три неядерных принципа, наша страна намерена предпринять активные усилия и послужить мостом (для диалога) между ядерными и неядерными державами", — подчеркнул Абэ.

Антониу Гутерреша. На церемонии в Парке мира было зачитано послание его участникам от генерального секретаря ООН

"Напряженность между ядерными и неядерными государствами растет. Ядерные арсеналы обновляются и в некоторых случаях расширяются. Принятие в прошлом году договора о запрете ядерного оружия продемонстрировало международную поддержку, направленную на полное устранение угрозы ядерного оружия, а также разочарование тем, как медленно достигается эта цель", — отмечается в послании генсека ООН.

Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи выступил с "Декларацией мира", подчеркнув, что в мире накоплено свыше 12 тысяч ядерных боезарядов и трагедия Хирсимы может повториться случайно или преднамеренно. В этой связи он поддержал договор о запрещении ядерного оружия и призвал японское правительство сохранить мирную конституцию и взять на себя инициативу для построения мира, свободного от ядерного оружия.

"Если люди забудут историю или не будут смотреть ей в лицо, ужасная ошибка может повториться", — сказал мэр Хиросимы.

Договор о запрещении ядерного оружия был подписан в ООН в июле 2017 года. Япония, оборона которой зависит от США , не подписала этот договор под предлогом того, чтобы не увеличивать разногласия между ядерными и неядерными державами.