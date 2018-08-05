США заявили о непричастности к покушению на Мадуро 

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не причастен к покушению на жизнь президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
'No US govt involvement' in Venezuela attack: Bolton pic.twitter.com/BCczVi8dsB— AFP news agency (@AFP) 5 августа 2018 г.
Об этом сообщает AFP.
Ранее на президента Венесуэлы было совершено покушение во время парада в Каракасе, пострадали семь человек.
Министр связи и информации страны Хорхе Родригес сообщил, что во время парада взорвалось несколько беспилотников со взрывчаткой.
Подпольная группировка «Фланелевые солдаты» заявила о своей ответственности за попытку покушения на Мадуро.
МИД России решительно осудил попытку покушения.