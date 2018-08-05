США заявили о непричастности к покушению на Мадуро

Об этом сообщает AFP.

Ранее на президента Венесуэлы было совершено покушение во время парада в Каракасе, пострадали семь человек.

Министр связи и информации страны Хорхе Родригес сообщил, что во время парада взорвалось несколько беспилотников со взрывчаткой.

Подпольная группировка «Фланелевые солдаты» заявила о своей ответственности за попытку покушения на Мадуро.