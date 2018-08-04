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Умер первый рэпер Азербайджана
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Умер первый рэпер Азербайджана 

News.ru 19 минут назад
Фото: facebook.com/anar.nagilbaz.9
Азербайджанский рэпер Анар Джабиев, более известный как Анар Нагылбаз, умер 4 августа на 45 году жизни. Об этом сообщили родные музыканта.
Анар Нагылбаз страдал циррозом печени, передаёт азербайджанское издание Trend Life.
Родился Джабиев 28 марта 1974 года и считается первым азербайджанским рэп-исполнителем, который стал увлекаться этим жанром в конце 1980-х. В 1990 году на международном фестивале в Ялте он представлял Азербайджан с песней Bivəfa. Первый альбом Анар Нагылбаз выпустил в 1996 году.
Лидер группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович умер 4 августа. 46-летний музыкант скончался от пневмонии перед опен-эйром «Рок за Бобров», на котором должен был выступить коллектив.
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