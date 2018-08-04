Умер первый рэпер Азербайджана

Азербайджанский рэпер Анар Джабиев, более известный как Анар Нагылбаз, умер 4 августа на 45 году жизни. Об этом сообщили родные музыканта.

Анар Нагылбаз страдал циррозом печени, передаёт азербайджанское издание Trend Life.

Родился Джабиев 28 марта 1974 года и считается первым азербайджанским рэп-исполнителем, который стал увлекаться этим жанром в конце 1980-х. В 1990 году на международном фестивале в Ялте он представлял Азербайджан с песней Bivəfa. Первый альбом Анар Нагылбаз выпустил в 1996 году.

Лидер группы «Нейро Дюбель» Александр Куллинкович умер 4 августа. 46-летний музыкант скончался от пневмонии перед опен-эйром «Рок за Бобров», на котором должен был выступить коллектив.