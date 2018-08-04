Украинцы потеряли Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко, перестал появляться на рабочем месте и на публике с начала недели. Как пишет издание «Страна» , незадолго до этого он принял участие в Крестном ходе Киевского патриархата, посвящённому Крещению Руси.

Как отмечает издание, в администрации президента информацию о его отдыхе засекретили. Тем не менее журналисты предполагают, что несмотря на заявления о намерении отдыхать на Украине, ее президент отправился в свои владения в Испании, где ранее были замечены члены его семьи. По второй версии, он проводит время на яхте в Средиземном море. Тем более что недавно у берегов Сардинии была замечена яхта его друга миллионера Юрия Косюка.

По третьей версии, украинский президент, как и намеревался, отдыхает у себя в стране, но предпочитает не афишировать это.