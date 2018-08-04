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Украинцы потеряли Порошенко
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Украинцы потеряли Порошенко 

Рамблер 1 час назад
Президент Украины Петр Порошенко, перестал появляться на рабочем месте и на публике с начала недели. Как пишет издание «Страна», незадолго до этого он принял участие в Крестном ходе Киевского патриархата, посвящённому Крещению Руси.
Как отмечает издание, в администрации президента информацию о его отдыхе засекретили. Тем не менее журналисты предполагают, что несмотря на заявления о намерении отдыхать на Украине, ее президент отправился в свои владения в Испании, где ранее были замечены члены его семьи. По второй версии, он проводит время на яхте в Средиземном море. Тем более что недавно у берегов Сардинии была замечена яхта его друга миллионера Юрия Косюка.
>> У Порошенко обнаружили несколько объектов недвижимости в Испании
По третьей версии, украинский президент, как и намеревался, отдыхает у себя в стране, но предпочитает не афишировать это.
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