Эрдоган сообщил об ответных санкциях против американских министров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении ввести санкции против министров юстиции и внутренних дел США . Этот шаг станет ответом на аналогичные действия против турецких чиновников со стороны Вашингтона. Белый дом ввёл ограничительные меры из-за американского пастора Эндрю Брансона , который находится под стражей в Турции по обвинениям в причастности к госперевороту 2016 года. По мнению экспертов, кризис в отношениях стран — партнёров по НАТО очевиден. В то же время аналитики полагают, что лидеры обоих государств не станут предпринимать каких-то действий, которые могут нанести серьёзный ущерб одной из сторон.

Турция намерена заморозить финансовые активы министра юстиции США Джеффа Сешнса и министра внутренних дел США Райана Зинке. Об этом сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Такой шаг станет ответом на аналогичные ограничительные меры, применённые Вашингтоном в отношении турецких министров.

«Мы проявляли терпение до вчерашнего вечера. Сегодня я проинструктировал своих друзей, что мы заморозим счета американских министров юстиции и внутренних дел, если таковые есть в Турции», — сказал Эрдоган в ходе выступления в Анкаре.

Он подчеркнул, что действия американских властей были нелогичными. По его словам, те, кто считают, что могут заставить Турцию сделать шаг назад, прибегнув к «языку угроз» и «абсурдным санкциям», плохо знают турецкую нацию.

«Последний шаг, предпринятый США по инциденту с пастором Брансоном, не соответствует стратегическому партнёрству. США проявили серьёзное неуважение этим поступком», — пояснил турецкий лидер.

Напомним, что 1 августа официальный представитель Белого дома Сара Сандерс объявила о введении санкций в отношении министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля. Их счета в США, если таковые имеются, были заморожены, а американским компаниям запрещено каким-либо образом сотрудничать с чиновниками.

«Экономические санкции введены против представителей Турции, сыгравших ключевую роль в незаконном задержании Эндрю Брансона», — отмечало министерство финансов США.

Напомним, что турецкие власти отказались выпустить на свободу американского пастора Эндрю Брансона, задержанного в октябре 2016 года по обвинению причастности к неудавшемуся военному перевороту в Турции в том же году, а также в связях с запрещённой на турецкой территории Курдской рабочей партией . По мнению американских властей, религиозный деятель невиновен.

Между тем оба турецких министра заявили, что введённые ограничения никак на них не скажутся, поскольку у них нет активов, находящихся в юрисдикции Соединённых Штатов. По словам Гюля, он не располагает денежными счетами за пределами страны. Сойлу, в свою очередь, добавил, что страна не откажется от требований по экстрадиции из США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена , которого в Турции обвиняют в попытке госпереворота.

«В поисках равноправного диалога»

Нынешняя напряжённость в отношениях между Турцией и США — лишь вершина айсберга. С таким утверждением выступил политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. По его словам, проблемы во взаимоотношениях двух стран значительно глубже и начались ещё в 2011 году — с «арабской весны».

«Турция поверила, что участие в этих событиях позволит ей укрепить геополитическое положение. Но последовавшие события и кризис в Сирии показали, что американцы, наоборот, стали делать ставку на противника Турции — сирийских курдов, что ведётся фрагментация самой страны. Турция, естественно, искала противовесы. Она стала налаживать отношения с Россией, причём не только торгово-экономические, но и вплоть до военно-технического сотрудничества. Всем известна история с покупкой ЗРК С-400, что вызвало наибольшее раздражение в США», — заявил Тарасов в беседе с RT.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган AFP © Adem Altan

При этом он подчеркнул, что Вашингтон не намерен отдаляться от Анкары, которая, в свою очередь, заставляет американцев вести равноправный диалог. Эксперт добавил, что поддержка РФ, Китая Ирана укрепляет позиции Турции в регионе, что не устраивает Соединённые Штаты.

«Суть самой ситуации осложняет турецко-американские отношения. Но до серьёзного кризиса ещё не дошло. У Турции есть запасные ходы, как и у США. Так что мы с интересом наблюдаем за тем, что можно с уверенностью назвать кризисом на юго-восточном или южном фланге НАТО», — пояснил аналитик.

Профессор Дипломатической академии МИД РФ , эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов , в свою очередь, также отметил многоплановость проблемы. По его мнению, разногласия между Вашингтоном и Анкарой можно отнести к трём основным направлениям.

«Первое — это естественно желание Турции играть доминирующую роль на Ближнем Востоке. Анкара хотела бы воспользоваться этим моментом, чтобы укрепить свои позиции. Второе — очень большое недовольство Турции вызывает политика США в отношении курдов, которых американцы собираются использовать в качестве своих людей для укрепления позиций на севере Сирии. Третье — это стремление Турции получить большую свободу действий в вопросах вооружений. Захотели приобрести наш комплекс ПВО С-400 — самый современный и самый продвинутый, а американцы недовольны и грозят различными санкциями», — заметил Вавилов в беседе с RT.

Он также добавил, что эти противоречия имеют свои определённые границы и красные линии никто переходить не будет, учитывая сотрудничество стран в Североатлантическом альянсе.

«Турция остаётся одним из ведущих партнёров США по НАТО. Турецкая армия — вторая по численности в НАТО. Турецкие вооружённые силы, естественно, составляют достаточно серьёзный контингент в общих усилиях НАТО, тем более в этом очень неспокойном и непредсказуемом регионе. Вот поэтому здесь и происходят в основном словесные баталии», — подчеркнул эксперт.

Динамика ухудшения отношений

Отметим, что двусторонние отношения между Соединёнными Штатами и Турцией остаются весьма напряжёнными. Это касается как экономического сектора, так и военно-технического сотрудничества.

В субботу, 4 августа администрация президента США Дональда Трампа объявила о намерении пересмотреть условия участия Турции в системе преференций для импорта определённых товаров (Generalized System of Preferences — GSP).

Кроме того, в Америке выражали недовольство тем, что турецкая сторона нивелировала потери от пошлин США на сталь и алюминий своими ответными мерами. В конце июня Турция ввела пошлины на 22 вида американских товаров на сумму в $300 млн Также на отношениях двух стран отрицательно сказалось решение Анкары не отказываться от закупки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400. На турецкую позицию в этом вопросе не повлияла даже угроза введения санкций со стороны Вашингтона в соответствии с законом «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Вдобавок, американский конгресс заблокировал поставки Турции истребителей пятого поколения F-35. Подобный пункт содержится в утверждённом палатой представителей США окончательном проекте оборонного бюджета на 2019 финансовый год. В документе, в частности, говорится, что заморозка поставок продлится до тех пор, пока Пентагон «не проведёт оценку» последствий исключения Анкары из программы.

В то же время Эрдоган заявил о желании присоединиться к организации БРИКС ( Бразилия , Россия, Индия , Китай и ЮАР ), а также отметил развитие двустороннего сотрудничества с РФ.

Президент России Владимир Путин , премьер-министр Индии Нарендра Моди и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган на саммите БРИКС Reuters © Gianluigi Guercia