Россиянку Бутину задержали из-за ее «пьяных откровений»

Поводом для подозрения россиянки Марии Бутиной в США в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства стали ее собственные высказывания. Об этом сообщает CNN.

По утверждению источников телеканала, Бутина как минимум два раза в пьяном виде откровенничала со своими однокурсниками в Американском университете в Вашингтоне, рассказывая о своих контактах в российском правительстве . Также она признавала, что представители российских разведывательных служб были включены в ее организацию по легализации короткоствольного оружия в стране.

Ее комментарии были настолько тревожными, что ее однокурсники дважды обращались в правоохранительные органы . В последние месяцы ее обучения агенты ФБР в итоге наведались домой к Бутиной.

Мария Бутина была студенткой Американского университета с 2016 года, в мае текущего года получила диплом магистра гуманитарных наук в сфере международных отношений. 16 июля ее арестовали.