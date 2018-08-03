Трампу пришлось подождать Елизавету II

Трамп рассказал, что ему пришлось подождать встречи с королевой Елизаветой II

«Меня пригласили на чаепитие с Королевой, которая, кстати, невероятна. Невероятна. Я приземлился и я на месте ждал её вместе с охраной королевы и короля — прекрасными людьми. Я ждал. Я прибыл примерно на 15 минут раньше и я ожидал с моей женой, и это нормально. Эй, это Королева, да? Мы можем подождать. Но я прибыл немножко раньше», — приводит Sky News слова Трампа во время выступления перед публикой в Пенсильвании.

Он отметил, что Трамп и его жена «фантастически» поладили с королевой. По его словам, встреча должна была продлиться 15 минут, но отметил, что она длилась около часа.

Ранее СМИ писали, что Трамп опоздал на чаепитие с Елизаветой II. Позднее это было опровергнуто.

Также Трамп назвал королеву потрясающей, великолепной, замечательной и красивой женщиной.