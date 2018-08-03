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Трампу пришлось подождать Елизавету II
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Трамп рассказал, что ему пришлось подождать встречи с королевой Елизаветой II 

RT на русском 3 августа 2018
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп опроверг сообщения о том, что он заставил королеву Елизавету II себя ждать во время визита в Великобританию и заявил, что он в итоге ждал её.
«Меня пригласили на чаепитие с Королевой, которая, кстати, невероятна. Невероятна. Я приземлился и я на месте ждал её вместе с охраной королевы и короля — прекрасными людьми. Я ждал. Я прибыл примерно на 15 минут раньше и я ожидал с моей женой, и это нормально. Эй, это Королева, да? Мы можем подождать. Но я прибыл немножко раньше», — приводит Sky News слова Трампа во время выступления перед публикой в Пенсильвании.
Он отметил, что Трамп и его жена «фантастически» поладили с королевой. По его словам, встреча должна была продлиться 15 минут, но отметил, что она длилась около часа.
Ранее СМИ писали, что Трамп опоздал на чаепитие с Елизаветой II. Позднее это было опровергнуто.
Также Трамп назвал королеву потрясающей, великолепной, замечательной и красивой женщиной.
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