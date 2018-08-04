Немецкие журналисты «потеряли» Меркель

Политик уже неделю не появляется на публике.

Как сообщает Bild, неделей ранее политик была замечена в компании своего мужа Йоахима Зауэра на Байрейтском фестивале, после чего тот отправился на отдых в Италию . Раньше супруги почти всегда проводили летние отпуска вместе, однако в этот раз Зауэр прибыл на курорт один.

В материале издания отмечается, что деловой календарь канцлера ФРГ на август пуст, а несколькими днями ранее ее не было на заседании немецкого правительства. Во время встречи ее представлял вице-канцлер и глава Минфина Германии Олаф Шольц