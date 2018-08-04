Ещё
Немецкие журналисты «потеряли» Меркель
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Немецкие журналисты «потеряли» Меркель 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Michael Kappeler/dpa/Globallookpress
Политик уже неделю не появляется на публике.
Канцлер Германии Ангела Меркель в течение последней недели не появляется на публике.
Как сообщает Bild, неделей ранее политик была замечена в компании своего мужа Йоахима Зауэра на Байрейтском фестивале, после чего тот отправился на отдых в Италию. Раньше супруги почти всегда проводили летние отпуска вместе, однако в этот раз Зауэр прибыл на курорт один.
В материале издания отмечается, что деловой календарь канцлера ФРГ на август пуст, а несколькими днями ранее ее не было на заседании немецкого правительства. Во время встречи ее представлял вице-канцлер и глава Минфина Германии Олаф Шольц.
В кабмине ФРГ журналистов Bild заверили, что Меркель продолжает работать и находится на связи.
ТК «Звезда»: последние новости
Подлодку времен Первой мировой войны обнаружили в Италии Два вертолета Ми-8АМТШ вернулись из Сирии в Росию Болгарский президент назвал Россию традиционным партнером Европы
Комментарии  Ещё 25 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая возлюбленная Петросяна280
«Путин получит Украину тепленькой»188
Россиянку Бутину задержали из-за ее «пьяных откровений»24
Россия победила Армению583
Более 400 человек ищут унесенных рекой детей в Сочи2
Видео
00:56
Соловьев призвал готовиться к удару США
Политика США
03:40
Дело трех сестер: мать девочек пообщалась с журналистами
Происшествия
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
03:46
Летние страдания, над которым хохочут в голос
Общество
01:34
Израиль обвинили в убийстве россиян в ЦАР
Общество
01:21
Неизвестные подорвали Пенсионный фонд
Происшествия
00:09
Запашного чуть не порвали тигры
Шоу-бизнес
00:59
Российскую певицу с семьей выкинули из отеля в Турции
Шоу-бизнес
02:18
Морские пехотинцы захватили диверсантов
Войска Армия
00:47
Названа неожиданная причина развода Петросяна
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение