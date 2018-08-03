Венгрия «посягнула» на Закарпатье

Между Украиной Венгрией вновь разгорелся громкий скандал. Киев потребовал объяснений — почему правительство соседней страны создало министерство по вопросам развития Закарпатской области. Вдобавок недавние заявления премьер-министра Виктора Орбана касательно евроинтеграционных стремлений Украины также подлили масла в огонь. Что случилось и кто виноват в напряженности в украинско-венгерских отношениях?

Во вторник, 31 июля, в МИД Украины вызвали Временного поверенного в делах Венгрии в Украине Ласло Папа. Дипломату выразили решительный протест в связи с рядом недружественных шагов официального Будапешта в отношении Киева. В Министерстве иностранных дел отметили, последние высказывания премьер-министра страны Виктора Орбана относительно евроинтеграции Украины никоим образом не вписываются в нынешнюю политику Европейского Союза

Также дипломату была вручена нота с требованием официально разъяснить, почему правительство Венгрии создало должность уполномоченного министра, ответственного за развитие Закарпатской области и программы развития детских садов Карпатского бассейна, поскольку в сферу компетенции уполномоченного отнесена часть суверенной территории Украины.

«Несмотря на конструктивный подход украинской стороны по решению существующих проблемных вопросов, последние действия Венгрии говорят о выборе конфронтации вместо сотрудничества и прямом вмешательстве во внутренние дела Украины», — подытожили в МИД.

На странную позицию венгерского коллеги отреагировала и вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Ошеломлена последними заявлениями премьер-министра Венгрии Виктора Орбана относительно европейских и евроатлантических стремлений Украины. А его «прогнозы» относительно новой системы мировой политики бьют уже не только по Украине, а по НАТО, ЕС и прежде всего по самой Венгрии», — написала министр в фейсбуке.

Климпуш-Цинцадзе также добавила, что известный своей пророссийской позицией Орбан игнорирует нездоровые планы Кремля, а также забывает о поддержке своей страны со стороны ЕС. «Но господин премьер-министр об этом почему-то забывает. Так же, как он забывает о поддержке Венгрии демократическими странами в то время, когда она интегрировалась в ЕС и НАТО. Тогда, после десятилетий оккупации, Венгрия проходила тот же путь, что и мы сейчас. Но кто-то упорно не хочет этого видеть, пытаясь свести реформаторские усилия воюющей за свободу страны „к нулю“», — подчеркнула она.

Несмотря на заявленное полтора месяца назад перемирие, венгерская сторона продолжает прямо влиять на ситуацию в Украине. Так, в первой половине июля из-за позиции Венгрии было заблокировано заседание комиссии Украина-НАТО на высшем уровне. Отметим, Венгрия также заблокировала заседания комиссии в феврале и апреле нынешнего года, воспользовавшись правом вето.

По словам народного депутата от «Народного фронта» Юрия Березы, напряженная ситуация на Закарпатье — результат системных ошибок украинской власти за все время независимости.

«Мы за время независимости делали очень много системных ошибок. Одна из самых масштабных — наша идея отдать все на откуп местным элитам, которые регулярно шантажировали местную власть…» — сказал Береза.

При этом активизация вопроса о статусе регионального языка, факт создания министерства по делам Закарпатья, а также идеи сепаратизма имеют в том числе и российский след.

«Одно из условий создания такого органа (министерства по делами Закарпатья — прим. ред.) — бездеятельность наших чиновников по линии администрации. Они работают в большинстве своем на кланы. Цель россиян — расшатать ситуацию, создать там островок напряженности, показать, что Украина не может решить свои вопросы… К сожалению, частью этого плана стало правительство Венгрии. Когда мировое сообщество будет судить Путина, вопрос Закарпатья станет также одним из доказательств его преступлений», — убежден Береза.

Решить же ситуацию на Закарпатье, по мнению нардепа, можно лишь системной работой с регионом. «Там нужно системно работать. Чтобы были украинские школы, детские садики — надо финансировать это», — подытожил Береза.

Ситуация на Закарпатье все больше накаляется. Так, глава Организации украинских националистов (запрещенная в России организация — прим. ред.), первый заместитель председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины Богдан Червак в своем фейсбуке жестко раскритиковал позицию украинских властей и призвал решить проблему силой.

«Правительство Венгрии, на мой взгляд, перешло красную линию. Назначение «уполномоченного по вопросам Закарпатской области» — прямое вмешательство во внутренние дела Украины, покушение на территориальную целостность. За это бьют по зубам», — подчеркнул он.

Ноты протеста, которую вручил МИД Украины, уже мало. Те регионы, как сообщил Червак, должны понять, что Украину надо уважать. Один из вариантов, по его словам, это ввести на территорию Закарпатья боевые подразделения ВСУ и начать боевое слаживание. Председатель ОУН уверен, что в этом случае можно предъявить Будапешту требования о моральной и материальной компенсации за преступления перед Карпатской Украиной, которые совершили венгерские оккупанты в 1939 году.