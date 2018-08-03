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Названо место начала Третьей мировой войны
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Названо место начала Третьей мировой войны 

Lenta.ru 56 минут назад
Фото: Naseer Ahmed / Reuters
Доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков перечислил основные места, где потенциально может начаться Третья мировая война. Статью эксперта опубликовал «Военно-промышленный курьер».
По мнению специалиста, военные конфликты «нарастают через обострение региональных противоречий», которые поддерживаются западными странами. «Детонатором может стать возникновение курдского государства с отторжением части территории Ирака и Сирии», — полагает эксперт. Сивков не исключает, что внутренние проблемы крупных стран, например, Турции, могут спровоцировать гражданскую войну внутри них.
Эксперт допускает, что «существует вероятность агрессии США, Израиля, стран НАТО и их союзников из числа монархий Персидского залива против Ирана». «Это будет достаточно масштабная локальная война», — пишет специалист. Условием возникновения такой войны эксперт считает «возобновление ракетно-ядерной программы Ирана или начало его военного конфликта с одной из ведущих стран Персидского залива, вероятнее всего, Саудовской Аравией».
«Продолжится война в Йемене. Этот и другие конфликты в Африке в своей геополитической основе будут иметь противоборство Саудовской Аравии, США, с одной стороны, и Китая, Ирана — с другой за влияние в регионе», — полагает эксперт.
Отдельно Сивков отмечает войну в Афганистане, в которую может быть втянут Китай, «передел сфер влияния» в Арктике и стремление части латиноамериканских стран выйти из-под опеки США.
По мнению эксперта, на востоке основными источниками военной напряженности в среднесрочной перспективе будут противоречия на Корейском полуострове, между Японией и Китаем за спорные острова, между Японией и Россией из-за Курильской гряды, а также тайваньский вопрос.
В феврале 2018-го Сивков предложил создать термоядерную мегаракету за 210 миллиардов долларов, предназначенную для ликвидации астероидной угрозы, а также представил свое видение роли Украины в возможной войне США с Россией.
В ноябре 2017-го он посоветовал России в ответ на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности развернуть нетрадиционные носители ядерного оружия. Также, по мнению Сивкова, России следует создать сверхмощные боеголовки, способные «инициировать на территории США катастрофические геофизические процессы, например извержение супервулкана Йеллоустоун».
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