Киев: статус Донбасса зависит от Запада

Продление закона о статусе Донбасса зависит от Запада, заявили в Раде

Спикер украинского парламента Андрей Парубий заявляет, что решение о том, продлевать ли закон об особом статусе Донбасса, Верховная Рада примет ближе к истечению срока его действия в октябре, и оно будет зависеть от позиции международных партнёров по этому вопросу, передает интернет-издание "Страна".

Верховная рада в октябре 2017 года продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса, в котором говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий. Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер выразил мнение, что Киеву следует продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

"Перед истечением срока в этом году будем советоваться: есть ли необходимость ещё на год продлевать или такой необходимости уже и нет. Это будет во многом зависеть и от позиции наших международных партнёров. Ведь понятно: нам крайне важно удержать санкции против России. Для международного позиционирования Украины, для защиты украинских интересов не только на внутригосударственном, но и на межгосударственном уровне, насколько это будет важно", — сказал Парубий журналистам в субботу во Львовской области.

Спикер напомнил, что в прошлом году перед продлением действия закона на год он отмечал, что продление статуса не будет иметь никакого влияния.