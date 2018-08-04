На Украине раскрыли «страшный сценарий Путина»

Накануне президентских выборов на Украине Россия намерена использовать все больше ресурсов для получения политического и экономического контроля над Киевом, заявил военный эксперт Алексей Арестович в интервью изданию Fakty.ua.

По мнению Арестовича, Украина может потерять независимость в случае победы на выборах пророссийского кандидата.

"Сейчас очень многие хотят снять Порошенко. Могу сказать совершенно точно: другие кандидаты, кроме Порошенко, — это Россия, к сожалению", — отметил он.

Арестович уверен, что в случае победы любого из противников действующего президента режим Порошенко обвинят в развязывании войны на Донбассе.

"В итоге Путин получит Украину тепленькой через год-два. При реализации такого сценария нашу страну сделают максимально зависимой от России: заставят покупать газ, нефть, российское оружие", — заявил он. Арестович полагает, что "раскачивание ситуации" на Украине начнется в сентябре после возвращения украинцев из летних отпусков.

"Бои на Донбассе будут продолжаться. Но на первый план выйдут пророссийские политики. Они будут нагнетать ситуацию, обвиняя во всем украинские власти, и говорить: "Украина нам не враг", — цитирует издание эксперта.

По его мнению, Украина сможет "выжить", сохранив независимость и проевропейский пусть развития только в случае избрания Порошенко президентом.

Президентские выборы на Украине

Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года, а осенью того же года — парламентские.

Ранее глава ЦИК Украины Михаил Охендовский назвал нестабильную политическую остановку в стране главной угрозой президентским выборам. По его словам, никто не способен сильнее "дискредитировать украинские выборы и подорвать доверие общества к их результатам, чем украинские политики".

Охендовский считает, что будущие штабы некоторых кандидатов не будут гнушаться распространением фейковых новостей и применением "админресурса".

По данным опросов, в настоящий момент президентский рейтинг на Украине возглавляет Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко

По подсчетам социологической группы "Рейтинг", в июне на Тимошенко проголосовали бы около 17 процентов украинцев.

Согласно опросу, за действующего президента Украины почти половина респондентов не проголосовали бы "ни в каком случае".