Борьба за будущее Центральной Европы началась

Современная Европа и ее объединяющий элемент Европейский Союз сотрясается до основания. Приближающийся уход одного из его ключевых членов и неспособность справиться с миграционным кризисом, как и с общим кризисом идентичности союза, приводят к его постепенному разрушению и упадку. Противоречия между странами-членами обостряются, и напряженность между востоком и западом Европейского Союза нарастает. В Центральной Европе появляется новая линия разграничения, которая принципиально изменит ориентацию региона в будущем. Происходящие сейчас геополитические перемены повлияют на будущее всех стран без исключения, и только от выбора каждой из них зависит, каким путем они пойдут. Все это непосредственно повлияет и на уже существующее значимое региональное объединение — Вышеградскую четверку.

Венгрия и Польша на подъеме

Венгрия во главе с премьер-министром Виктором Орбаном и его партией «Фидес» в начале их третьего срока относится к наиболее консолидированным странам региона. Внутриполитические цели, которые заключались в изменении модели правления в государстве и установлении контроля над государственным аппаратом, были достигнуты. Благодаря этому теперь Венгрия может проводить более активную внешнюю политику и реализовывать стратегические планы на международной арене. Венгерское правительство уже давно недовольно политикой Европейского Союза и считает критику, исходящую от ЕС в связи с венгерскими антимиграционными мерами и внутренней политикой, необоснованной. Для венгерского правительства защита национальных интересов — на первом месте. Венгры уверены, что Европейский Союз должен дать их стране возможность достичь поставленных целей и должен с пониманием отнестись к ценностям и своеобразию венгерского народа. Так венгерское правительство хочет подготовиться к возможному неблагоприятному развитию событий в Европе в будущем (например, ситуация может обостриться, если Германия не справится с последствиями миграции) и предотвратить распространение этих проблем на другие страны Центральной Европы. Налаживая связи на востоке (с Россией ), Венгрия хочет обезопасить себя на случай полного развала европейского сообщества и сохранить за собой место в новом геополитическом устройстве (при этом Венгрия также не отказывается от своих ревизионистских амбиций, от которых ей так и не удалось избавиться).

Польша во многом берет с Венгрии пример. Ярослав Качиньский и его партия «Право и справедливость» тоже хотят изменить Польшу по собственному замыслу. Изменения, затрагивающие внутреннюю жизнь государства, подверглись еще больше критике со стороны европейских институтов, чем в случае Венгрии. Однако польское правительство не теряет из-за этого популярности среди граждан и после перестановок в начале года продолжает консолидировать власть, чтобы продолжить управлять страной и после очередных выборов. Также польское правительство делает ставку на защиту национальных интересов, акцентируя при этом ценности, связанные с католической верой как частью своеобразной народной идеологии. На работу Европейского Союза Польша смотрит критически, и не только из-за нынешней кампании против себя, но и из-за глубоко укоренившегося недоверия к Германии, которая является бесспорной доминантой ЕС. Польшу также настораживает латентная тенденция Германии идти на соглашения с Россией в ущерб странам, находящимся между ними. Готовясь к дальнейшему ухудшению ситуации с безопасностью в Европе и к изменениям в геополитическом балансе, Польша делает основной акцент на создание собственных военных сил и укрепление связей с главным гарантом польской безопасности, которым, по мнению поляков, являются Соединенные Штаты Америки

Политический упадок Чешской Республики и Словакии

Бывшие партнеры по федерации, Чешская Республика и Словакия, уже давно политически ослаблены и страдают от внутриполитической нестабильности, которая очень мешает им отстаивать свои национальные интересы на региональном и общеевропейском уровне. Правда, Словакии все же чуть лучше удается заявлять о себе, чем Чехии. Даже несмотря на скандал вокруг партии «Курс», который весной привел к отставке правительства Роберта Фицо , на словацкой политической арене давно царит консенсус относительно внешнеполитической линии государства. Словакия ориентируется на ядро Европейского Союза. И то, что Словакия приняла единую европейскую валюту (единственная из стран Вышеградской четверки), ясное тому подтверждение. Словакия хочет реализовать свои национальные интересы в рамках Европейского Союза и не слишком уклоняться от основного европейского течения, направление которому задает Германия. После вынужденной отставки Роберта Фицо с поста главы правительства и аннонсированного ухода президента Андрея Киски эта тенденция еще больше упрочится, поскольку страна останется без сильных фигур, обладавших четким видением и решимостью руководить государством независимо. Таким образом, можно ожидать, что в словацкой внешней политике, формировать которую будет группа опытных в международных делах дипломатов, национальные акценты ослабнут. На международной арене Словакия превратится в сторонника многосторонних решений и будет добиваться, чтобы ей доставались престижные дипломатические посты в международных организациях. Поэтому Словакия также сделает акцент на ровные отношения с Россией, которая может очень помочь словакам в их устремлениях.

Если Словакия по сути добровольно отказывается от своих национальных интересов, то Чешская Республика просто не способна даже дать ясное определение этим национальным интересам. На чешской политической арене давно нет согласия (даже между главными лицами государства), и поэтому Чешская Республика превратилась в страну, где эти интересы можно купить. Президент Милош Земан откровенно отстаивает интересы России и Китая , а новый премьер-министр Андрей Бабиш заменил национальные интересы своими собственными, коммерческими. В таких условиях за рубежом руководство Чешской Республики всерьез уже не воспринимают и свели контакты с ним до минимума. Имидж страны не может улучшить даже чешская дипломатия, которая давно обезоружена и отодвинута на второй план. Чешское политическое руководство равнодушно к текущим геополитическим изменениям, и о будущем положении государства в меняющейся Европе никто не задумывается. Акцент делается, в первую очередь, на экономику, что в результате приводит к усилению экономической зависимости от Германии и признанию привилегированности российских интересов в ЧР. Все это соответствует интересам премьер-министра и президента республики, но далеко от интересов государства и его граждан.

Новый игрок — Австрия

Под руководством нового энергичного канцлера Себастьяна Курца , стоящего во главе коалиции Австрийской народной партии и Австрийской партии свободы, Австрия возвращается как значимый игрок в центральноевропейское пространство и на европейскую арену. Недовольство политикой Европейского Союза и Германии в миграционных вопросах привела Австрию в лагерь стран Вышеградской четверки. Прежде всего Австрия восстановила традиционные связи с Венгрией, своим бывшим партнером по Австро-Венгерской империи. Теперь Австрия собирается активно отстаивать свои национальные интересы, подавлявшиеся многие годы, и вместе с Венгрией хочет вернуть себе историческую роль лидера Центральной Европы. Цель Австрии — создать новый сильный блок стран, который на уровне Европейского Союза смог бы возразить Германии и добиться крайне важных изменений в работе европейских институтов так, чтобы позицию малых государств больше нельзя было игнорировать. В этой связи Австрия полагается на поддержку Италии и ее нового правительства, которое ясно дало понять, что современная политика европейского сообщества не соответствует итальянским национальным интересам. Вскоре Австрии представится возможность задать новый европейский курс, когда на полгода она станет председателем Совета Европейского Союза . При этом австрийское правительство хочет действовать более активно и на более высоком международном уровне. Австрия планирует вернуть себе статус моста между Востоком и Западом, которым она обладала во времена холодной войны, и стать посредником между Россией и Соединенными Штатами Америки. Первые шаги в этом направлении Австрия уже сделала. По просьбе российского президента она выступила в роли посредника при организации его встречи с американским президентом и тем самым очень помогла восстановлению диалога между двумя державами.

Будущее Центральной Европы и роль стран Вышеградской четверки

Так же, как и другие большие империи прошлого, современный Европейский Союз подошел к тому моменту, когда ему необходимы принципиальные реформы, иначе ЕС не избежать краха. Евросоюз, как когда-то Римская империя, раскалывается на две части: на восток с его сторонниками традиционных христианских ценностей и на запад, ценности которого в упадке, а сам он буквально валится от напора мигрантов. И эта новая граница между западом и востоком пролегает именно в Центральной Европе. Однако не все центральноевропейские государства поняли всю серьезность происходящего и подготовились к будущему развитию событий. Польша и Венгрия, а теперь еще и Австрия активизировали борьбу за свои национальные интересы и, не колеблясь, вступают ради них в конфликт с европейскими институтами, а также с лидером союза — Германией. В свою очередь, Чешская Республика и Словакия, ослабленные внутренними дрязгами, не могут, а зачастую и не хотят принимать активных действий в защиту национальных интересов. Ссылаясь на экономические связи, они идут против нынешнего курса Германии и Европейского Союза только на словах. Таким образом, в Центральной Европе происходит новое перераспределение сил, и лидером этого процесса является Венгрия, наиболее активный игрок в регионе, которого решительно поддерживает Австрия и с некоторой долей отстраненности — Польша. Чешская Республика и Словакия не противоречат своей истории, на которую повлиял вассальский менталитет, и они не готовы и не хотят противостоять политическому давлению Германии и России.

Пока будущий облик Центральной Европы не обрел определенных очертаний. Тем не менее нынешние тенденции ясно говорят о том, кто претендует на значимую роль в этом регионе и кто будет определять его дальнейшую ориентацию. Это не Чешская Республика и не Словакия. Если они не изменят своей политики, то их ожидает судьба бесправных сателлитов, влияние в которых разделят между собой Германия и Россия. Если Венгрия, Польша и Австрия объединят свои силы и выступят единым сильным блоком, они могут попытаться повлиять на происходящее по соседству через Вышеградскую четверку и заставить двух оставшихся партнеров по этому объединению последовать за собой. Стоит помнить, что в современной Европе без активной защиты своих национальных интересов у малых и средних государств нет шансов в будущем самим определять свою судьбу. За них ее будут решать другие.