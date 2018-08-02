Израиль понадеялся на власть Асада в Сирии

«С нашей точки зрения, ситуация возвращается к тому, что было до гражданской войны. А это означает, что банально есть к кому обратиться, предъявить претензии, есть центральная власть», — заявил он.

Отвечая на вопрос, меньше ли в этой связи придется израильтянам сталкиваться с обстрелами и прочими инцидентами на территории Голанских высот, Либерман отметил: «Считаю, что это так».

30 июля сообщалось, что боевики « Сирийской свободной армии » (ССА) присоединились к правительственным войскам ради борьбы против вооруженных группировок, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России ) в провинции Дераа. В начале июля сообщалось, что лидеры вооруженных формирований в регионе согласились на прекращение огня, тогда же стороны договорились об урегулировании статуса боевиков и начале сдачи оружия.

Военные действия в Сирии начались в 2011 году. В них задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.