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Семья Шеремета пожаловалась на бездействие генпрокурора
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Семья Шеремета пожаловалась на бездействие генпрокурора 

News.ru 2 августа 2018
Фото: РИА Новости
Семья журналиста Павла Шеремета обратилась в Печерский районный суд Киева с жалобой на бездействие генпрокурора Украины Юрия Луценко. Заявление, в котором гражданская супруга убитого журналиста Елена Притула просила переквалифицировать дело на статью 258 («Теракт»), остается без ответа с февраля.
«Уголовно-процессуальный кодекс позволяет обжаловать такое бездействие генпрокурора», — цитирует обращение «Украинская правда».
В своем послании Притула отмечает, что причиной для переквалификации статьи служит та «дерзость, с которой действовали террористы», целью которых было не убийство, а «получение психологического эффекта в виде паники и угнетенности». Себя она просит признать потерпевшей по уголовному делу.
Автомобиль Павла Шеремета взорвался утром 22 июля 2016 года, когда журналист ехал на работу. До сих пор не установлено, кто подложил в машину взрывное устройство и кто был заказчиком преступления.
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