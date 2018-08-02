Семья Шеремета пожаловалась на бездействие генпрокурора 

Семья журналиста Павла Шеремета обратилась в Печерский районный суд Киева с жалобой на бездействие генпрокурора Украины Юрия Луценко. Заявление, в котором гражданская супруга убитого журналиста Елена Притула просила переквалифицировать дело на статью 258 («Теракт»), остается без ответа с февраля.
«Уголовно-процессуальный кодекс позволяет обжаловать такое бездействие генпрокурора», — цитирует обращение «Украинская правда».
В своем послании Притула отмечает, что причиной для переквалификации статьи служит та «дерзость, с которой действовали террористы», целью которых было не убийство, а «получение психологического эффекта в виде паники и угнетенности». Себя она просит признать потерпевшей по уголовному делу.
Автомобиль Павла Шеремета взорвался утром 22 июля 2016 года, когда журналист ехал на работу. До сих пор не установлено, кто подложил в машину взрывное устройство и кто был заказчиком преступления.