Семья Шеремета пожаловалась на бездействие генпрокурора

«Уголовно-процессуальный кодекс позволяет обжаловать такое бездействие генпрокурора», — цитирует обращение «Украинская правда».

В своем послании Притула отмечает, что причиной для переквалификации статьи служит та «дерзость, с которой действовали террористы», целью которых было не убийство, а «получение психологического эффекта в виде паники и угнетенности». Себя она просит признать потерпевшей по уголовному делу.

Автомобиль Павла Шеремета взорвался утром 22 июля 2016 года, когда журналист ехал на работу. До сих пор не установлено, кто подложил в машину взрывное устройство и кто был заказчиком преступления.