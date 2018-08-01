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Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
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Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей 

Дни.ру 1 час назад
Лондон заметает следы устроенной им же провокации. Британские власти умышленно уничтожают улики, связанные с делом Скрипалей, заявили в российском посольстве в Соединенном королевстве.
Дипломатическое ведомство отреагировало на известие о поспешной кремации тела отравленной в Эймсбери британки.
Власти Великобритании умышленно уничтожают все улики, связанные с делом Скрипалей. Об этом сообщили в посольстве России в Лондоне. Установить истинную причину смерти Дон Стерджес теперь невозможно, и это серьезно усложняет проведение объективного расследования, убеждены в посольстве.
"Это не может не вызывать беспокойства, поскольку британские власти продолжают сохранять активную линию на уничтожение любых важных вещественных доказательств, так или иначе связываемых ими же самими с отравлением семьи Скрипалей в Солсбери", — приводит слова источника в дипведомстве РИА Новости.
Британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери 4 июля. По ее информации, два человека оказались "под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же "Новичком", от которого пострадали в марте в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия (в покушении на которых Лондон обвинил Москву).
Один из пострадавших в Эймсбери — 45-летний Чарли Роули позже пришел в сознание. 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери, тело кремировали 30 июля.
Российский политолог Юрий Светов назвал действия британских властей "неприкрытым цинизмом. По словам эксперта, Лондон сам придумал версию, сам же ее продолжает продвигать, обвиняя во всем Россию — при этом не предоставляя никаких доказательств.
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