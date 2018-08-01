Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей

Лондон заметает следы устроенной им же провокации. Британские власти умышленно уничтожают улики, связанные с делом Скрипалей, заявили в российском посольстве в Соединенном королевстве

Дипломатическое ведомство отреагировало на известие о поспешной кремации тела отравленной в Эймсбери британки.

Власти Великобритании умышленно уничтожают все улики, связанные с делом Скрипалей. Об этом сообщили в посольстве России в Лондоне. Установить истинную причину смерти Дон Стерджес теперь невозможно, и это серьезно усложняет проведение объективного расследования, убеждены в посольстве.

"Это не может не вызывать беспокойства, поскольку британские власти продолжают сохранять активную линию на уничтожение любых важных вещественных доказательств, так или иначе связываемых ими же самими с отравлением семьи Скрипалей в Солсбери", — приводит слова источника в дипведомстве РИА Новости.

Британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери 4 июля. По ее информации, два человека оказались "под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же "Новичком", от которого пострадали в марте в Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия (в покушении на которых Лондон обвинил Москву ).

Один из пострадавших в Эймсбери — 45-летний Чарли Роули позже пришел в сознание. 44-летняя Дон Стерджес вечером 8 июля скончалась в окружной больнице Солсбери, тело кремировали 30 июля.