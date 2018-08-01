В ОБСЕ опечалены смертью журналиста Грачева

Представитель ОБСЕ заявил, что опечален смертью журналиста Грачева

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что опечален гибелью журналиста Сергея Грачёва в Нижнем Новгороде.

"Крайне опечален сообщением о гибели ещё одного журналиста в Нижнем Новгороде. Журналист "АиФ" в России Сергей Грачев был обнаружен мертвым. Жду информации об обстоятельствах дела. Мои глубочайшие соболезнования родственникам и коллегам", — говорится в заявлении Дезира в сети микроблогов Twitter.

Корреспондент издательского дома "Аргументы и факты" Грачев пропал во время командировки в Нижний Новгород. Последний раз его видели выходящим из гостиницы "Шератон" 21 июля. После этого Грачев ни с кем не связывался, его телефон отключен. К поискам пропавшего журналиста 27 июля подключились нижегородские волонтеры. В тот же день Следственный комитет завел уголовное дело по статье "убийство".

Во вторник вечером на сайте нижегородского поисково-спасательного отряда "Волонтер" появилось сообщение, что Грачёв найден погибшим. Эту информацию подтвердил шеф-редактор сайта "Аргументы и факты". Следователи СК подтвердили, что обнаружено тело пропавшего журналиста Грачева, его смерть, по предварительным данным, не носит криминального характера.