Болгария ужесточает визовый режим

С 1 августа на территорию Болгарии не будут допускаться туристы, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону.

Как сообщал портал "Новости Болгарии" со ссылкой на болгарское МВД , такие меры приняты в соответствии с решением Совета Европейского союза : "Решение Совета ЕС касается всех стран, подключённых к Шенгенской информационной системе. Болгария одна из таких стран, хотя и не входит в Шенген".

"По словам руководителя компании "Солвекс" Димитъра Цонева, болгарские власти рассчитывают, прежде всего, оградить свою страну от наводнивших Европу мигрантов из Африки и Азии. Именно они чаще всего объявляются персонами нон-грата за незаконное пересечение границы и выдворяются за пределы ЕС", — пишет портал "ТурДом".

Но, по мнению эксперта, ограничения в выдаче виз могут затронуть и туристов, допустивших административные нарушения в какой-либо шенгенской стране, например, не оплативших дорожные штрафы.