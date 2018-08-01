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Болгария ужесточает визовый режим
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Болгария ужесточает визовый режим 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
С 1 августа на территорию Болгарии не будут допускаться туристы, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону.
Как сообщал портал "Новости Болгарии" со ссылкой на болгарское МВД, такие меры приняты в соответствии с решением Совета Европейского союза: "Решение Совета ЕС касается всех стран, подключённых к Шенгенской информационной системе. Болгария одна из таких стран, хотя и не входит в Шенген".
"По словам руководителя компании "Солвекс" Димитъра Цонева, болгарские власти рассчитывают, прежде всего, оградить свою страну от наводнивших Европу мигрантов из Африки и Азии. Именно они чаще всего объявляются персонами нон-грата за незаконное пересечение границы и выдворяются за пределы ЕС", — пишет портал "ТурДом".
Но, по мнению эксперта, ограничения в выдаче виз могут затронуть и туристов, допустивших административные нарушения в какой-либо шенгенской стране, например, не оплативших дорожные штрафы.
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