Президент Болгарии дал оценку России

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что Россия зарекомендовала себя в качестве традиционного партнёра Европы по ряду областей. Об этом он заявил в интервью сербскому изданию CorD Magazine.
По его словам, цель внешней политики заключается в том, чтобы «открыть двери для диалога и сотрудничества, а не называть кого-то врагом».
Он отметил, что отношения ЕС с Россией «зависят от политического кризиса в Восточной Европе», но «отказ от любого диалога не является решением».
«Несмотря на сохраняющуюся напряжённость в отношениях между Россией и ЕС и взаимные санкции, Россия зарекомендовала себя как традиционный партнер Европы в сферах энергетики, экономики, туризма и борьбы с терроризмом», — приводятся слова Радева на сайте президента Болгарии.
Радев заявил, что «избежание агрессивного тона должно стать общим принципом двусторонних отношений». Также он отметил, что «прагматичный диалог с самой большой страной в Восточной Европе» отвечает общим интересам ЕС и России.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ЕС проводит «примитивную политику» в отношении России.