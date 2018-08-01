Президент Болгарии дал оценку России

Президент Болгарии назвал Россию традиционным партнёром Европы

Президент Болгарии Румен Радев заявил, что Россия зарекомендовала себя в качестве традиционного партнёра Европы по ряду областей. Об этом он заявил в интервью сербскому изданию CorD Magazine.

По его словам, цель внешней политики заключается в том, чтобы «открыть двери для диалога и сотрудничества, а не называть кого-то врагом».

Он отметил, что отношения ЕС с Россией «зависят от политического кризиса в Восточной Европе», но «отказ от любого диалога не является решением».

«Несмотря на сохраняющуюся напряжённость в отношениях между Россией и ЕС и взаимные санкции, Россия зарекомендовала себя как традиционный партнер Европы в сферах энергетики, экономики, туризма и борьбы с терроризмом», — приводятся слова Радева на сайте президента Болгарии.

Радев заявил, что «избежание агрессивного тона должно стать общим принципом двусторонних отношений». Также он отметил, что «прагматичный диалог с самой большой страной в Восточной Европе» отвечает общим интересам ЕС и России.