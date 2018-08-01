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В Армении пройдут парламентские выборы
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СМИ: парламентские выборы в Армении пройдут весной 2019 года 

ТАСС 1 августа 2018
Фото: РИА Новости
Внеочередные парламентские выборы в Армении планируется провести в апреле-мае 2019 года. Об этом сегодня написала газета Zhoghovurd со ссылкой на источники в Национальном собрании (однопалатном парламенте) страны.
"Уже решено, что досрочные парламентские выборы планируется провести в апреле-мае следующего года. Не все политические партии довольны тем, что новое правительство страны решило провести внеочередные выборы парламента", — сообщил источник газеты.
Он добавил, что "Республиканская партия, у которой самая большая парламентская фракция, должности спикера и двух вице-спикеров, осознает, что в случае выборов у нее нет шансов пройти в Национальное собрание".
"Республиканцы делают все, чтобы отложить дату внеочередных выборов. Идея с выборами не понравилась также второй по величине партии в парламенте — "Процветающей Армении". Там тоже думают, что с трудом пройдут в парламент", — приводит слова источника газета.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что проведение досрочных парламентских выборов является приоритетом его политической команды.
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