В Дании выписан первый штраф за скрытое никабом лицо

Дании впервые был выписан штраф за ношение никаба — мусульманского женского головного убора, полностью скрывающего лицо. Об этом сообщает The Local.

Полицию вызвали посетители одного из торговых центров города Херсхольм после того, как между нарушительницей и другой женщиной возник конфликт. По словам полицейских, та сорвала никаб с 28-летней девушки. «Во время завязавшейся драки никаб упал с головы, однако когда мы прибыли на место происшествия, она уже надела его обратно», — сказал представитель полиции.

Стражи порядка сфотографировали мусульманку в никабе и получили запись инцидента с камер наблюдения. Девушке выписали штраф в размере одной тысячи крон (156 долларов) и попросили снять платок или покинуть общественное место. Она выбрала второе.

Девушка стала первой наказанной за нарушение закона о запрете ношения нарядов, скрывающих лицо, принятом в стране в конце мая. Повторное нарушение закона, вступившего в силу с 1 августа, грозит штрафом в 10 тысяч крон (1560 долларов).