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В Дании выписан первый штраф за скрытое никабом лицо
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В Дании выписан первый штраф за скрытое никабом лицо 

Lenta.ru 19 минут назад
Фото: Willy Kurniawan / Reuters
В Дании впервые был выписан штраф за ношение никаба — мусульманского женского головного убора, полностью скрывающего лицо. Об этом сообщает The Local.
Полицию вызвали посетители одного из торговых центров города Херсхольм после того, как между нарушительницей и другой женщиной возник конфликт. По словам полицейских, та сорвала никаб с 28-летней девушки. «Во время завязавшейся драки никаб упал с головы, однако когда мы прибыли на место происшествия, она уже надела его обратно», — сказал представитель полиции.
Стражи порядка сфотографировали мусульманку в никабе и получили запись инцидента с камер наблюдения. Девушке выписали штраф в размере одной тысячи крон (156 долларов) и попросили снять платок или покинуть общественное место. Она выбрала второе.
Девушка стала первой наказанной за нарушение закона о запрете ношения нарядов, скрывающих лицо, принятом в стране в конце мая. Повторное нарушение закона, вступившего в силу с 1 августа, грозит штрафом в 10 тысяч крон (1560 долларов).
В 2011 году первой европейской страной, запретившей ношение платков, закрывающих лицо на публике, стала Франция. В Дании впервые о таком запрете заговорили в 2009 году. Точное число тех, кто носит такую одежду в Дании, подсчитать сложно. В 2010 году было известно о 150-200 женщинах, носящих никаб.
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