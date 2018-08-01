Миссия ООН не подтвердила пытки журналистов в ЦАР

Представители ООН, участвующие в расследовании обстоятельств гибели трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР), не располагают сведениями о их похищении и пытках перед убийством. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду по телефону представитель Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) Владимир Монтейро.
"У нас нет информации о том, что произошло до того момента, как мы нашли их тела, — сказал он. — Так что я не могу подтвердить эту информацию". Ранее электронное издание Palmares Centrafrique со ссылкой на собственные источники сообщило, что перед убийством российские журналисты в ЦАР были похищены повстанцами и подверглись допросу. При этом издание полагает, что к преступлению могут быть причастны мятежники из мусульманского повстанческого движения "Селека".
"Сейчас ведется расследование, но на данный момент нет каких-то результатов", — добавил Монтейро. Ранее заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак сообщил, что отряд полиции ООН направился в город Сибю для помощи местной полиции с расследованием произошедшего.
Во вторник посольство России в ЦАР сообщило о гибели трех человек в районе города Сибю к северу от столицы страны. В МИД РФ позже сообщили, что при убитых, чьи тела были обнаружены 30 июля, найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Они оформляли свой въезд как туристический и следовали на территорию республики для работы над документальным фильмом.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что родственникам погибших будет оказано все необходимое содействие. Следственный комитет РФ по факту случившегося возбудил уголовное дело по статье "Убийство".